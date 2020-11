Hasta las lágrimas: Claudia Villafañe abrió su corazón y contó cuando...

Claudia Villafañe se ha convertido en una de las participantes más queridas de Masterchef Celebrity, el exitoso programa que la rompe en la noche de los domingo por Telefe.

La ex de Diego Armando Maradona ya ha puesto en práctica sus cualidades para la cocina, pero también se ha mostrado muy transparente, dejando momentos realmente conmovedores.

Todo comenzó luego del desafío del jueves, donde los concursantes tuvieron que cocinar pensando en algún ser querido o alguna situación que los dejó con cierto vacio en su vida. En su charla fuera de cámara con Vigna, Villafañe se reconoció como una persona muy sensible y expresó: "A veces me pregunto por qué soy tan sensible, por qué lloro por esto. Pero llorar por sentimientos lindos, está bueno".

En este marco, contó el momento que vivió durante la pandemia, al visitar a su nieto Benjamín, luego de tantos meses sin verlo. "Después de tantos meses de cuarentena, a mi nieto le caí de sorpresa y se puso a llorar. Mi miraba y se le caían las lágrimas, tiene 11 años y me miraba como diciendo: estás acá", expresó Claudia para justificar a qué se refería con llorar de emociones lindas.

La mamá de Dalma y Gianinna se inspiró para prepar este plato en su abuela y recordó los momentos de su infancia donde se reunía junto a todos sus primos para comer. La comida fue buena, pero tuvo una competencia muy reñida con el resto de sus compañeros, por lo cual no pudo subir al balcón y se enfrentó este domingo a la gala de eliminación donde no puedo contener las lágrimas luego de ser salvada.