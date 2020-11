Yanina Latorre, después del COVID, le anda "escapando" al marido, y ya hay problemas

La familia Latorre vivió en las últimas semanas momentos muy angustiantes. Primero Lola se contagió coronavirus, y luego Diego dio positivo y tuvo que ser internado por una neumonía leve.

Ya recuperados y de nuevo en sus trabajos, de a poco van volviendo a la normalidad. Este viernes en LAM, Yanina contó que sin embargo, algunas cosas todavía le cuestan.

"Un día Lola se levantó, sin tener síntomas, y me dijo 'tengo covid'. Ella sintió en el cuerpo algo. Y Diego, un día, también dijo 'tengo covid', pero sin tener síntomas. Hay una cosa en el cuerpo que te avisa. Es un cansancio distinto, el dolor de cabeza es como que tenés una tapa de olla en la cabeza, que te hace fuerza para abajo, y los dolores de espalda son incómodos. Diego no tiene más covid, pero no puede entrenar. Quedó débil. Él le pone onda, pero está muy demacrado. La voz metálica la perdió, pero ayer estaba entrenando y tuvo que dejar. Lola está perfecta, pero bueno, en él es la edad", expresó la panelista.

Ante la consulta de Ángel de Brito de si tuvieron relaciones sexuales después del coronavirus, Yanina admitió: "No, post covid, todos los días le digo lo mismo: 'No, tengo miedo'. Ayer ya empezaron las peleas".

Mariana Brey se metió en la conversación y expresó: "Ayer me contó un detalle, de cómo tenés que estar vos cuando él llega...Porque la ve y se pone loco".

"Ay, sí, es terrible. Me tengo que vestir en la cama. Me ve la tanga y... Cinthia, salvando las distancias, mi culo todavía es potable. Me tengo que tapar y no me gusta que me despierte", cerró Yanina.