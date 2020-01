El fuerte cuestionamiento a Maru Botana y sus siete hijos en un programa de televisión

Maru Botana participó de “Cortá Por Lozano”, el programa de Telefe que conduce Verónica Lozano. La chef llevó a sus siete hijos al programa y en las redes sociales repudiaron algo relacionado con sus mascotas.

Es que, Maru comenzó diciendo que estaban con un problema de perros ya que habían comprado uno hace 10 años y este se escapaba y dejó embarazada a una perra, por lo que tuvieron el cachorrito. Pero, según contó, uno de sus hijos insistió con que quería otra mascota.

Entonces, la cocinera contó: “'Compramos a Ema, otra perra, divina, pero una loca. Quedó embarazada al año, no nos dimos cuenta, le hicimos hacer los estudios y cuando me llamó el veterinario me dijo que estaba teniendo cachorros. Tuvo tres, nos quedamos con una, Sara, y antes del año ya quedó embarazada también y nacieron cuatro, así que ahora estamos con ese dilema porque los chicos quieren quedarse con los cuatro”.

Ante esto, Vero Lozano le respondió que no se podían quedar con todos y que iban a tener que cuidarlos o castrarlos. La cuestión fue que las redes sociales se hicieron eco de esto y repudiaron fuertemente el hecho de que Botana comprara perros.

Maru Botana compra perros y además se las preñan porque NO SE DA CUENTA.

Por favor, es mejor empezar a castrar/esterelizar humanos, dios — Nat (@Natjiusshka_) January 21, 2020

#cortaporlozano alguien que le diga a la pelotuda de Maru Botana que para que los perros no tengan crías se tienen que castrar — Anto Laporta (@AntoLaporta) January 21, 2020

Bastante pelotuda Maru Botana contando que compra perros y que les preñaron a las perras y no se dio cuenta. — ??E??? (@brendaanabella_) January 21, 2020

Que asco ver a maru botana diciendo "compramos un perro, después el quiso uno y compramos otro" Dios se piensa que los animales son una máquina de tener hijos como ella, que detestable — uD83DuDC9A (@RocioAAguilera) January 21, 2020

Pero, por otro lado, hubo gente que salió a defenderla.

Maru Botana es dueña de comprar todos los perros que quiera y de no esterilizarlos si no le da la gana. Mientras los trate bien cuál es el problema? — Don Quijote (@dulcinea_1964) January 21, 2020

Pienso: no hay temas vitales en nuestro país que nos detenemos en los perros de Maru Botana? Creo que acá se ve por qué estamos como estamos...uD83CuDDE6uD83CuDDF7uD83DuDE25 — Aguamarina (@aguamarinasoy) January 21, 2020

Ahora es tendencia Maru Botana. Por qué no dejan de mirar la vida de los demás y se ocupan de mejorar la propia? — LaMagauD83DuDE3A (@LaMaga75350486) January 21, 2020