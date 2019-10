Haciendo pucherito, Nati Jota enseña sus gemelas

View this post on Instagram

Celebrando el amor ajeno y siempre el propio. De casamiento! #JoseYLuchi Ahora estoy rota pero anoche miru00e1 bb ud83cudf89u2665ufe0f. Look @beblessedoficial // makeup y pelo @ddp.studio. Me montu00e9 toda y me creu00ed mil, tanto que me saquu00e9 los anteojos. Se viene una Nati sin lentes? Quu00e9 opinan??? ((Y gracias a la Olgui y la abu Tetu00e9 que me ayudaron con las cositas de u00faltimo momento, coser acu00e1, coser allu00e1, nuevo agujero en la tirita del zapato y mucho mu00e1s, las amo. Tambiu00e9n la Myri que me prestu00f3 campera y cartera porque la seu00f1oooora no lleva porque jura que en Chaco no se usa abrigo ud83eudd37ud83cudffcu200du2640ufe0f))