Los detalles de la declaración de Salvio y un testigo que será clave

Eduardo Salvio se presentó en el Ministerio Público Fiscal para ofrecer su versión sobre el violento incidente con su esposa Magalí Aravena en la madrugada del jueves en Puerto Madero. El futbolista de Boca Juniors enfrenta una causa bajo la carátula de “lesiones en contexto de violencia de género”, cuya investigación continuará a partir de mañana en una Fiscalía Especializada en Violencia de Género.

La declaración de Salvio ofrece una versión contradictoria a la de Aravena. Mientras que la mujer, madre de los dos hijos del delantero, subrayó que Toto buscó atropellarla (“avanzó como queriéndose ir del lugar, pero yo estaba enfrente, él avanzó como para pisarme con el auto”), el futbolista apuntó a su ex pareja como agresora.

Según la versión de Salvio, Aravena lo venía amenazando y no aceptaba la separación, que se produjo hace 10 días. Y que las hostilidades recrudecieron con la nueva relación con Sol Sheckler. El ex Lanús señaló que el hecho se inició a partir de la publicación en redes sociales de una foto del asado que estaba compartiendo con la mencionada mujer, amigos y familiares. Que luego Aravena se hizo presente en el lugar, de madrugada, cuando estaba saliendo del auto para llevar a una de las presentes a su casa.

Siempre según el testimonio de Salvio, Aravena se subió al capot y empezó a a pisarle el auto. Indicó que esperó a que bajara del vehículo con ayuda de una amiga y que, cuando advirtió que descendió, decidió arrancar, porque la situación estaba en un pico de tensión. En ese punto, le preguntaron por qué no llamó al hombre de la garita de seguridad para que interviniera o llamara a la Policía. Su respuesta fue que pensó que había terminado el episodio. Y que no vio cuando Magalí agarró la puerta del acompañante, situación por la cual terminó sufriendo la lesión constatada, el “traumatismo por flexión en el miembro inferior derecho”.

Claro que se trata solo de la declaración del jugador, que deberá probar sus dichos. Para ello, pidió las cámaras pertenecientes al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, desde media hora antes del suceso, hasta 15 minutos después, alegando que los videos que trascendieron están editados. Al mismo tiempo, solicitó pericias en su automóvil, para cotejar si las pisadas allí presentes son compatibles con las de Magalí Aravena. Y sus defensores plantearon que en el parabrisas también tienen que haber quedado huellas dactilares.

Además, aportó testigos, los que estuvieron en el asado, de quienes deberá probarse que se hallaban presentes en el lugar, a través de la antena de celular. Y entregó nombre y apellido (sus iniciales son RC), número de patente y teléfono de una persona que presuntamente iba en su auto y se paró a ver toda la escena, que podría funcionar como “testigo imparcial”. Junto con las cámaras, pueden ser las claves para determinar qué sucedió en Puerto Madero.

Salvio declaró por espacio de dos horas y fue notificado de las medidas restrictivas que pesan sobre su persona. Éstas son: 1) prohibición de acercamiento a menos de 300 metros del domicilio donde se encuentre Magalí Aravena 2) abstención de contacto con Magali Aravena por cualquier medio salvo las cuestiones relativas a los hijos en común por la que en principio se designa a una persona de confianza entre ambos, 3) no conducir vehículos por 30 días y 4) dar aviso a la fiscalía y/o el juzgado pcyf nro 12 su salida del país. Esto último porque se presume que el delantero puede participar en los partidos por Copa Libertadores.

El hecho ocurrió durante la madrugada en la intersección de las calles Juana Manso y Azucena Villaflor. Por este motivo, el delantero de 31 años no acudió al Centro de Entrenamiento de la localidad de Ezeiza por consejo dirigencial. Boca emitió esta tarde un comunicado oficial en el que se puso a disposición de la ex esposa del jugador y de la Justicia para el esclarecimiento del caso. Toto se expone a sanciones como la “amonestación, suspensión, cesantía y expulsión”, según lo previsto en el protocolo elaborado por el Departamento de Inclusión e Igualdad del Xeneize, que viene de enfrentar otro caso sensible, como la denuncia de Daniela Cortés, ex pareja de Sebastián Villa.