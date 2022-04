Le dijo una escalofriante frase a su esposa y la mató a martillazos cuando dormía

Un hombre de 56 años fue condenado por el salvaje asesinato de su esposa, de 49, que ocurrió en mayo de 2019 en una vivienda de Misiones.

Los jueces de Posadas le dictaron a Pablo Lotario Puzín prisión perpetua por el "homicidio triplemente agravado: por el vínculo, alevosía y por ser cometido por un hombre contra una mujer, en un contexto de violencia de género" en perjuicio de Fidencia Estela Arapayú.

La mujer había desaparecido el 7 de mayo de 2019 de la casa que compartía con el marido y sus tres hijos menores en Colonia Oasis. Una hija de ella fue quien denunció que Fidencia no aparecía y al ser consultado por la policía, el marido manifestó que ella salió de la casa para acudir a una intervención quirúrgica que tenía programada.

Tras diez días de rastrillajes, Pozín confesó que cometió el femicidio y que el cuerpo lo había enterrado en un pozo cerca de su casa. De acuerdo al relato, la mujer vio novelas y se acostó a dormir. "Al intentar abrazarla en la cama ella se negó. La agarré de la mano y me dormí, pero noté que estaba despierta. Era de madrugada y ella me sacó la mano de nuevo. Le pregunté si salía con Cholfo (una ex pareja de la mujer) y ella me dice 'no soy digna de tu amor’. A mí me agarró una amargura por dentro", aseguró.

El hombre no recordaba el momento en que agarró el martillo que estaba en la vivienda y la asesinó a golpes en su cabeza. Luego del asesinato, tiró la ropa de la cama y su camisa, y escondió el cuerpo para que los hijos no se dieran cuenta.

En el juicio, el fiscal manifestó que el hombre se aprovechó de la situación de indefensión de la víctima para atacarla con el arma homicida y quitarle la vida.

(Fuente: Crónica)