¡Cuidado, picaflores a la vista!: estos signos solo 'quiere jugar', no compromisos

Si uno tiene interés es armar una relación seria es mejor no contar para tal fin con personas que solo toman el amor como un juego, que no quieren compromisos.

A continuación te contamos cuáles son los signos que son expertos picaflores y huyen siempre de la formalidad.

1. Aries

Este es el signo que marca todas las listas del horóscopo. Las personas de Aries no están buscando nada serio durante este mes de marzo, por el contrario, quieren tener una aventura. Esto no se debe a que sean malos solo que pasaron por momentos difíciles en el amor y por el momento no quieren comprometerse.

2.Géminis

El horóscopo caracteriza a las personas del signo Géminis como los amorosos y cariñosos. Es muy extraño encontrar a Géminis en esta lista pero, no te preocupes, es solo porque quiere distraerse en marzo y descargar energías. Deja que pase el tiempo y notarás que este signo cambia de actitud hacia el amor.

3. Capricornio

Existe la posibilidad que si las personas de Capricornio están en una relación se sientan en monotonía. ¡Cuidado! En marzo pueden presentarse personas externas que quieren una aventura y deberás tomar una decisión. Si te sientes aburrido con tu pareja es mejor que lo hablen y busquen soluciones.