Pinocho, un poroto: estos son los más mentirosos del zodíaco

La mentira puede llegar a ser una compañera inseparable en la vida de muchas personas, siendo en la mayoría de las veces totalmente intencional.

Pero también están los que mienten porque sí. Pero mejor conocé vos cuáles son los signos que suelen manejarse lejos de la verdad.

Géminis

Aunque no siempre sean mentiras intencionales, los nativos de Géminis son de los más multifacéticos y engañosos del zodiaco. No pueden evitar hacer uso de su doble cara, y esto en ocasiones los mete en varios enredos y peleas en sus relaciones. Como decíamos al comienzo, son más bien mentiras pequeñas que surgen por descuidos u olvidos, pero al juntárseles tantas de ellas, los demás pueden terminar creyendo que se lo inventan todo. Las personas de este signo zodiacal suelen prometer cosas que no cumplirán, cambian de opinión y hasta inventan testimonios con tal de conseguir un objetivo.

Leo

La razón por la que Leo es tan mentiroso es su vanidad, la cual puede llevarlo a caer en la arrogancia y en absurdos intentos por mantener su imagen a toda costa. Es recomendable cuidarse de las palabras endulzadas de este signo, ya que no todos tienen una personalidad inocente al mentir y querrán engañarte con un propósito muy determinado.

Libra

Los nativos de este signo son los más éticos del zodiaco, pero aunque resulte contradictorio, tienden a mentir con frecuencia. El motivo es muy simple: sienten la necesidad de caer bien a todo el mundo. Suelen evitar decir lo que piensan para evitar problemas, ya que tienen muy claro que hay muchas personas a quiénes no les gusta recibir la verdad tan directamente.

Escorpio

Este signo es desconfiado por naturaleza y genera un gran escudo alrededor de sus sentimientos para evitar salir lastimado. A veces su obsesión por autocuidarse lo conduce a mentir a quienes está recién conociendo para generar un aura de misterio. Les encantan los engaños y el misterio. La mentira está presente todo el tiempo en sus vidas, Escorpio la usa para su propio beneficio, por lo que puede ser complicado relacionarse con ellos.

Tauro

En el caso de los taurinos, el significado es distinto al de los anteriores. Aunque los signos de tierra no son muy dados a mentir, los nacidos bajo este signo son personas muy independientes y cerradas, y tratan de cuidar su intimidad a toda costa. Se diferencian por ser celosos y posesivos, y defienden a capa y espada su libertad. Por esa razón, cuando se les pregunta por detalles de su vida íntima, suelen contestar con mentiras para protegerse.