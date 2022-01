¡Prestá recontra atención!: estos signos se enamorarán de la persona equivocada en enero

Nadie puede frenar el impulso del amor, pero estaría bueno controlarlo antes de que salga a la cancha con todas las fuerzas.

A continuación te contamos cuáles son los signos que tienen muchas probabilidades de elegir la pareja equivocada durante Quirón en un grado crítico en Aries.

Cáncer

Estás a punto de cometer un error, pero no lo sabes. En lugar de escuchar a tu corazón y esperar, tu desesperación es lo que será tu tomador de decisiones hoy, y lanzarás la precaución al viento para creer completamente en alguien que está completamente equivocado para ti.

Esto, por supuesto, es algo que no descubrirá en mucho tiempo, pero aquí hay una promesa de desastre; Quirón en Aries abre las puertas a tu desesperación y te lleva directamente a la boca del tiburón. Lo último que desea es dolor o angustia, pero no puede ver las señales frente a usted cuando se enamora de esta persona.

Son una amenaza; algo maligno y no puedes verlo. Los ve como encantadores, completos, encantadores, pero lo que realmente son es su perdición. ¡Evitar!

Virgo

La ironía de Quirón en Aries, en tu caso, Virgo, es que ya sabes que la persona de la que te has enamorado no es la persona adecuada para ti y, sin embargo, aún persistes. Es como si hubieras decidido que simplemente no te importa. Sientes que tienes una vida para vivir y si vas a cometer errores, que así sea.

Quieres aprovechar esa oportunidad. Incluso puedes tener sentimientos mucho más profundos por esta persona de lo que estás dispuesto a admitir, que es la verdadera razón por la que te quedas ... pero esta falsa relación está condenada al fracaso ... y peor aún: probablemente estés con otra persona, lo que significa que no solo te hundirás con el barco cuando esto golpee el ventilador, también lo hará la otra persona en tu vida.

Mientras tanto, ¿la persona de la que te enamoras? Llegan a alejarse, libres y despejados. Eso es lo que llamas a la persona equivocada para enamorarte.

Piscis

Tu problema es que has construido tu imagen para convencer a todos los que te rodean de que eres este sabio vidente de las verdades, cuando en realidad eres un niño un poco asustado. Eres ingenuo y optimista, y no puedes ver los problemas cuando están justo frente a tu cara.

¿Y adivina qué? Está justo frente a tu cara, Piscis. Te estás enamorando de la persona equivocada y al mismo tiempo te estás convenciendo de que esta es la persona más adecuada que hayas conocido.

Cualquier otro día, podría ser un simple error, pero Quirón en Aries trae un elemento del destino: si haces este movimiento, sufrirás las consecuencias. Si niega la idea de que puede cometer errores, caerá en picado sobre el resultado de esta mala elección. ¿Es hora de retroceder y evaluar si esta persona es realmente todo lo que le ha proyectado ? NO.