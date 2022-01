"Practica poliamor y no te avisa": dejó a su novio infiel y se hizo amiga de la amante

En Córdoba, quienes pasaban por la calle se vieron más que sorprendidos con un cartel más que llamativo. Una historia de poliamor, infidelidad y una posterior amistad entre la amante y la mujer engañada. El pasacalle se hizo viral y el país entero pregunta quién es el protagonista del escándalo.

Una mujer, de quien no trascendió su identidad, se quiso vengar de su ex pareja luego de haber descubierto la infidelidad. El pasacalle comenzaba identificando con letras grandes al hombre infiel y seguía: "Practica poliamor y no te avisa".

"Cuidado, es un mentiroso, manipulador y farsante", continúa la dedicatoria, escrita sobre lo que parece ser una tela, colgada sobre la calle, atada desde unos postes. Lo más sorprendente es la final de esta historia: "gracias igual, porque ahora somos amigas".

(Fuente: Telefe Noticias)