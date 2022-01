No quiso arreglar el teléfono celular de un joven que tenía una foto de Cristina Kirchner y lo echaron

Un técnico que reparaba teléfonos celulares en un local del barrio porteño de Belgrano se quedó sin empleo tras negarse a arreglar el celular a un joven por tener una foto con la vicepresidenta de la Nación Cristina Kirchner. Jocoso, planteó esta situación en su cuenta de Twitter que ahora está con candado de privacidad.

“Me llegó un cliente para hacerle un servicio técnico al Iphone. Y lo primero que veo es esta mujer. Señor de una vez se lo digo: Garantía denegada por Kirchnerista”, escribió Alejandro, el empleado.

“Resulta que mi celular presentó una falla y la persona que me atendió no sólo no cuidó la privacidad de un cliente, sino que pensó que jamás iba a llegarme su tuit. Su respuesta fue: es mi opinión. Pero la idea era arreglar el celu. Esto sucedió en Cabildo y Blanco Encalada”, detalló el cliente.

Tras la polémica, la empresa de arreglos de teléfonos echó al empleado y pidió disculpas por romper la intimidad de un cliente.

(Fuente: Minuto Uno)