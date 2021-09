¡Qué chinchudos!: estos son los signos con más mal humor

Todas las personas pueden en algún momento ser presas del mal humor, pero hay algunas que lo profesan con más regularidad.

A continuación te contamos cuáles son los signos del zodíaco que son más propensos a destacar por esta particular cualidad.

Aries

Son personas irritables si no consiguen lo que desean. Su furia puede llegar por no conseguir sus metas o porque los resultados obtenidos no son lo que esperaban. Pueden pelear, gritar y discutir fuertemente.

Además, son personas a las que los horarios los puede volver furiosos. Existen Aries que no soportan ser controlados por los rangos de tiempo. Por otro lado, están aquellos que no disculpan una tardanza y pueden cancelar todo por la impuntualidad de los demás.

Escorpio

Las personas nacidas bajo este signo zodiacal son buenos peleadores, saben cómo contra argumentar y ganar una discusión. Así que cuando están malgeniados son los reyes de los debates y salen airosos.

Sin necesidad de insultar o gritar, los Escorpio muestran su furia con un comportamiento pasivo agresivo que puede llegar a ser mucho más hiriente que un improperio. Una vez están tranquilos, según el nivel de la pelea, sacarán de su vida a esa persona.

Sagitario

Los Sagitario por lo general mantienen el buen humor, son personas muy divertidas y optimistas. Sin embargo, de un momento a otro se pueden enojar y a niveles muy altos. Cuando están de malgenio se convierten en seres hirientes.

Su rabia puede llevarlos a expresarse de forma incorrecta y lastimar a los demás. Pero, así como se ponen furiosos, también se calmarán en un santiamén. Ten cuidado con hacerlos enojar y asegúrate de darles su espacio cuando estén con ira.

Cáncer

Los Cáncer son personas muy emocionales, todos sus sentimientos están a flor de piel. Así como expresan con mucha emotividad la alegría, la furia también la manifiestan con bombos y platillos. De malgenio, los Cáncer son de cuidado.

El problema con las personas nacidas bajo este signo es que cualquier cosa puede convertirse en motivo de disgusto. Una mirada, un comentario o cierto tipo de actitudes son detonantes para que los Cáncer estallen de furia y no toleren a quien los ha puesto en ese estado.