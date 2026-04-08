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Violencia de género

Horror en la vía pública: una joven caminaba por la calle, un hombre la raptó, la violó y la prendió fuego

La víctima, Marisol García, de 24 años, pelea por su vida. El acusado es un remisero que fue arrestado. Le hallaron un tanque de nafta vacío en la casa

Por Redacción Tiempo de San Juan
La mujer que fue secuestrada y víctima de intento de femicidio en Jujuy. (Redes sociales)

La mujer que fue secuestrada y víctima de intento de femicidio en Jujuy. (Redes sociales)

Marisol García, una joven de 24 años de la ciudad de Perico, provincia de Jujuy, lucha por su vida en un hospital luego de ser víctima de un ataque que estremece: la raptaron mientras caminaba, la violaron y la prendieron fuego. Por el hecho, hay un remisero ilegal, de 34 años, que fue detenido el sábado pasado.

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La víctima se encuentra en estado muy grave con más del 50% del cuerpo quemado, internada en el Hospital Pablo Soria de la ciudad de San Salvador de Jujuy. “Está bajo coma inducido y no ha podido declarar”, revelaron fuentes judiciales a Infobae.

La agresión ocurrió el pasado 1 de abril, cuando la mujer regresaba a pie a su domicilio tras dejar a su hija en la escuela. La víctima fue abordada en inmediaciones de la esquina de la avenida La Bandera y Zegada por un vehículo, que la trasladó hacia una zona rural sobre la ruta provincial 46.

Allí, en base a la reconstrucción preliminar, la víctima fue agredida físicamente hasta perder el conocimiento. Sólo recuperó la conciencia cuando estaba en las proximidades de una finca sobre la ruta provincial 56 y advirtió que su cuerpo estaba prendido fuego.

Al verse en llamas, consiguió sofocarlas y logró pedir auxilio. Fue trasladada de inmediato al hospital, donde permanece internada en estado crítico. Los investigadores esperan su evolución para poder hablar con ella.

Su familia expresó su desesperación por la evolución de su salud. “Sigue en coma inducido, no tiene reacción por la gravedad de las quemaduras y los golpes”, lamentaron en diálogo con medios locales.

Tras una rápida investigación, encabezada por la fiscal Romina Núñez, con la intervención de la ayudante fiscal Daniela Guerrero, y el trabajo coordinado de efectivos policiales de la División Homicidios y del Centro de Violencia de Género, el sábado pasado fue detenido L.S., un hombre de 34 años, como presunto autor del ataque.

El arresto se concretó en horas de la madrugada, alrededor de las 3, tras una serie de allanamientos realizados en domicilios de la localidad de Pampa Blanca. Durante los procedimientos se ordenó el secuestro de un vehículo que habría sido utilizado como remis, un teléfono celular y prendas de vestir del sospechoso, que son de interés para la causa.

Las fuentes consultadas por este medio indicaron que el sospechoso tenía arañazos en el cuerpo y que en el momento del operativo, le descubrieron un tanque de nafta vacío. Se presume que fue usado al momento de incendiar a la víctima. Todo apunta a que actuó solo, aunque no descartan todavía la participación de otras personas.

“Se manejan todas las hipótesis. Es una investigación que recién comienza, aunque arrojó resultados muy rápido”, dijeron fuentes del caso a Infobae.

El Ministerio Público de la Acusación solicitó la imputación formal del detenido ante el juez de Control, por el delito de femicidio en grado de tentativa, mientras continúan las medidas investigativas para el esclarecimiento del hecho. El pedido fue avalado y estará preso preventivamente al menos por los próximos 120 días.

Respecto al acusado, las fuentes indicaron que se trata de un remisero interjurisdiccional sin los documentos que respalden su profesión. “Es un chofer trucho porque no se le encontraron los papeles que lo avalen”, señalaron. El acusado se abstuvo de declarar.

FUENTE: Infobae

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