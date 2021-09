¿Está el tuyo?: estos signos tendrán una gran semana primaveral

Esta semana de comienzo de primavera será especial para algunos signos del zodíaco, principalmente en el apartado del amor.

Aunque también, para que la fortuna sea completa, tienen que estar atentos a las señales que puedan llegar del trabajo u otro frente social.

Tauro

Eres pragmático y espiritual al mismo tiempo, y la Luna Llena en Aries te inspirará a unirlos a ambos, mientras sueñas con el futuro. Es hora de hacer planes realistas, con fe y magia en tu intención.

Sabes lo que quieres, pero sientes que necesitas un pequeño impulso cósmico esta semana.

Buen pensamiento, porque la Luna está de su lado, y si expresa su intención como una afirmación, comenzará a manifestar ese sueño tal como lo visualiza.

Si eres de los que incursiona en 'el oficio', entonces este evento de Luna Llena te irá bien: apaga tus velas y comienza tu viaje hacia el maravilloso mundo de manifestar tus mejores deseos. Mercurio Trígono Júpiter está aquí para darte todo el espacio que necesitas para expresarte. ¡Ve a por ello!

Virgo

Alguien tiene un cumpleaños esta semana, Virgo, y ese eres tú. Generalmente, intentas no preocuparte por cosas como esta y, sin embargo, por alguna razón, realmente quieres un buen cumpleaños y realmente quieres que la gente te preste atención esta semana.

Estás a punto de conseguir lo que quieres, y eso se debe a que eres amado.

Todo el mundo se presenta a verte esta semana, y sí, aunque parece típico de la atención de cumpleaños, no es solo eso. Es porque la gente te ama y cree en ti mucho más de lo que crees, y esta semana, mostrarán su amor.

Tu naturaleza escéptica se volverá loca, y sí, Virgo, incluso puedes llegar a creer que esta semana es realmente una de las mejores de la historia. Feliz cumpleaños, queride.

Escorpio

Cuando la Luna está en Aries, estás en un buen lugar, y cuando está llena, en Aries, es como si te hubieran entregado la llave del reino: todo es tuyo con solo pedirlo. Las puertas de la oportunidad se te abrirán esta semana, Escorpio, y sabrás exactamente cómo comportarte.

Tendrás un momento excepcional esta semana: será una sorpresa y será sorprendente e inesperado.

Tu sentido de gratitud y humildad estará en su punto más alto y notarás lo increíble que te hace sentir.

Si bien es muy 'anti-Escorpio' mostrarle al mundo tu lado suave, no te sorprendas si durante esta misma semana revelas un lado de ti mismo que es como una sustancia.

No eres tan malo como dicen, de hecho, eres amable cuando te esfuerzas. Y eso es exactamente lo que harás esta semana, Escorpio. No te preocupes, no se lo diremos a nadie.

Fuente: Terra