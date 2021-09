Nos los atás ni con una piola: éstos son los signos que le huyen al amor

Es raro que a lo largo de toda su vida una persona no experimente, al menos una vez, qué es el amor. Sin embargo, por más que es uno de los sentimientos más lindos que puede atravesar una persona, hay quienes prefieren la soltería.

A continuación, los tres signos del zodíaco que prefieren estar solteros:

- Libra: Los nacidos bajo este signo necesitan estar siempre rodeados de gente para poder ser felices. No le teme tanto al amor pero como son de aire les encanta volar. No son fáciles de comprometerse a corto plazo y no se idealizan fácilmente con alguien a largo plazo. Debemos tener claro que libra no se aleja 100% del amor solo de enamorarse de una persona demasiado dependiente y que le quiera cortar las alas.

- Acuario: Son conocidos por escapar de cualquier tipo de sentimiento. Es un signo que le cuesta bastante expresar sus emociones y por ello prefiere salir corriendo del amor. Los acuarianos son de espíritu libre, por eso les encanta siempre hacer lo que les dé la gana y el compromiso no está dentro de sus prioridades.