Rescataron el cuerpo de una fotógrafa argentina entre los escombros del derrumbe en Miami

En la tragedia del derrumbe del edificio Surfside, en Miami, ya se confirmó la primera víctima de nacionalidad argentina.

Se trata de Graciela Cattarossi, una fotógrafa de 48 años que vivía en el complejo junto a su padre y a su hija de 7 años, Stella, que también falleció en el siniestro.

La información de la recuperación del cadáver fue confirmada por la policía de Miami-Dade en sus redes sociales y canales de comunicación.

Hasta el momento hay más argentinos que figuran como desaparecidos, aunque por parte de las autoridades ya no hay casi esperanzas de rescatarlos con vida.

Se trata de Andrés Galfrascoli, de 44 años; Fabián Núñez, de 55; y Sofía Galfrascoli Nuñez, de 5 años, hija de los dos.

Cattarossi, nacida un 24 de febrero de 1973, se había mudado hace años a Estados Unidos. Compartía con su padre y su hija el departamento 501 de las Champlain Towers South, y estaba separada de enrique Arango, el padre de la pequeña Stella.

Cattarossi era una prestigiosa fotógrafa que trabajaba en medios como New York Times, el Wall Street Journal Magazine, Vanity Fair and Travel and Leisure, entre otras publicaciones.