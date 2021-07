Otra provincia en jaque por la variante Delta: mirá cuál es y cuántos casos detectaron

La circulación comunitaria de la variante más contagiosa del coronavirus, Delta, es un hecho, aunque las autoridades no lo confirmen.

Los 14 contagios confirmados en Córdoba por un viajero que llegó de Perú, y que dejó además 160 aislados, no dejan lugar a dudas.

Tras el impacto que fue la noticia que llegó de la provincia mediterránea, hoy se sumaron datos alarmantes de la provincia de Salta.

La información el gobierno salteño es contradictoria. Mientras las autoridades aseguran que el sujeto, un hombre que llego de Europa, no rompió el protocolo, se aislaron a 20 contactos estrechos.

¿Cómo pudo estar en contacto con estas 20 personas si no rompió el asilamiento? Una pregunta que hasta ahora las autoridades salteñas no saben, no quieren, o no pueden responder. Sólo especularon con un test de falso negativo en su llegada a Ezeiza, y entre ese estudio y el otro, que dio positivo, el contagio a su esposa e hija que mantuvieron contacto con el resto de los aislados. Todo demasiado turbio.