¿Te quedaste sin olfato por coronavirus? A algunos les pasó todo lo contrario

Según los expertos, 5 de cada 5.000 paciente con coronavirus sufren de una hipersibilidad olfativa, totalmente contrapuesta a uno de los síntomas más difundido del Covid, la falta de olfato.

El testimonio de Érica, de 46 años, es concluyente: la mujer afirmó que desde que se contagió de coronavirus huele "todo al extremo".

Érica calificó a la experiencia como "insoportable y angustiante", y aseguró que estaba permanentemente con "náuseas y dolor de cabeza".

“Tengo hipersensibilidad. Llegué a esta situación después de pasar por todo lo contrario: al principio perdí el olfato y el sabor y después me fui para el otro lado. Ahora huelo todo a varios metros de distancia", declaró en una entrevista televisiva.

“Saqué todo lo que en casa tenía olor. Regalé perfumes y cremas. Saqué las velas. Cambié muchas cosas que me hacían bien y me gustaban porque me agarran náuseas y dolor de cabeza. Es insoportable”, reveló.

La mujer está realizando un tratamiento para reeducar su olfato. La terapia consiste en basar las experiencias en olores que el paciente considere placenteros, y desde allí comenzar el trabajo.