¡Dolor de bolsillo!: tendrá que pagar $700 mil por una fiesta clandestina que organizó su hijo

Un duro escarmiento recibió una madre de La Plata por culpa de su hijo, quien organizó una fiesta clandestina en su casa cuando ella se encontraba de viaje.

Ahora, la Justicia le embargó el suelto hasta cobrarse una multa que asciende a 700 mil pesos por violar las restricciones.

Todo se inició el pasado 7 de marzo cuando un joven realizó una fiesta clandestina en el barrio de Los Hornos, a la cual asistieron unas 100 personas, y que fue desmantelada por efectivos de la policía bonarense.

Ahora, el peso de la justicia cayó sobre los hombres de la madre del sujeto (quien estaba de viaje cuando se realizó la fiesta) deberá afrontar una multa de $ 703.420 o 2.000 módulos, que le resulta impagable.

"No lo voy a terminar nunca de pagar, porque no cobro esa plata ni la tengo", expresó la mujer según el sitio A24. "Duele porque quise hacer como un amparo para que me puedan ayudar para pagar, no me negué nunca a hacerlo. Pero ellos no te escuchan. Fui a todos lados", aseguró la mujer, a quien le embargaron el sueldo hasta que salde la deuda.

La imputada asumió la responsabilidad en nombre de su hijo de 21 años en una audiencia pública celebrada el 22 de marzo. En esa oportunidad reconoció la realización del evento con más de 100 personas, y afirmó que el muchacho es insolvente a pesar de ser mayor de edad porque está desempleado.

El Juzgado de Faltas de La Plata responsabilizó a la mujer por incumplir las restricciones y exponer a situaciones de contagio a la población, agredir a los inspectores y ocasionar daños en los móviles comunales.

Fuente: Crónica