Mirá cómo enamorar a los signos más difíciles del zodiaco

Capricornio: la frialdad de este signo hace que todo el tiempo estén calculando y analizando las posibilidades de la propia vida. Por ello, si hay algo que no le guste de ti dirán adiós. La forma de enamorarle va por el plano intelectual, es decir, les agradan las personas que se informan y que defienden sus posturas en los diversos temas, algo que les atrae mucho y sin duda hará que pongan su mirada en ti.

Acuario: la inteligencia de este signo hace que casi nunca tomen decisiones precipitadas. Lo mismo aplica en el amor, pues necesitan conocer en profundidad a la persona antes de darse por completo. Para entrar en su corazón es necesario tener una honestidad de hierro y tener una enorme paciencia, algo que puede ser complicado, pero vale la pena intentar.

Géminis: la independencia de este signo del zodiaco hace que enamorarles sea difícil. No les gusta salirse de su espacio y no suelen confiar del todo en el amor. La seguridad es fundamental para que un o una geminiana se enamore de ti. La confianza es otro ingrediente, pues si ven algún tambaleo, no dudarán en desaparecer y dejarte fuera de su vida, algo que podría ser sumamente duro.

Libra: uno de los signos más románticos del zodiaco y que entregan su corazón sin dudar. Pero esto solo lo hacen con personas que consideran que vale la pena; la paciencia es la clave. Si una o un libriano ve que tienes la capacidad de entregarte no dudará en abrir su alma. Por el contrario, si no ven mucho interés de tu parte se alejarán de manera inmediata y sin previo aviso.

