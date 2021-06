¿Necesitás un socio? Si es de alguno de estos signos, dormí tranquilo

¿ARIES es un buen socio?



Si se asocian con Aries se forrarían seguro. Para montar un negocio, lo tienen claro, porque son analíticos y enseguida harían un estudio de mercado, para ver si el negocio sería rentable o no. Son ambiciosos, autoritarios, muy trabajadores, muy exigentes, pero lo bueno es que ellos son los primeros que llegan a la oficina y los que más duro trabajan. Suelen desempeñar cargos de dirección, porque tienen dotes de mando. Y se lanzan sin problemas a crear un negocio. Sólo quieren gente competente en su equipo. La agilidad mental y rapidez en la ejecución de su trabajo son apabullantes. Sería un excelente socio junto a Leo, Capricornio, Escorpio.

¿TAURO es un buen socio?



Si se asocian con Tauro les iría muy bien. Lo de forrarse lo tendrían fácil. Es un buen comercial y un buen socio para montar un negocio. Tienen muy buen olfato para los negocios, son trabajadores, responsables, con mucha capacidad para enseñar y ayudar. Cuando hay que arrimar el hombro, siempre son los primeros. Son ambiciosos pero no egoístas. Siempre comparten sus ideas y las pone al servicio de todos, porque son generosos y no les importa que otro pueda llevarse la medalla. En realidad se la llevan ellos, porque son tan buenos, que se venden solos. Se asociaría positivamente con: Libra, Piscis y Leo.

¿GÉMINIS es un buen socio?



Si se asocian con Géminis harían una buena elección, ya que es un buen socio siempre y cuando vosotros seáis unos buenos administradores y le atéis corto. El orden no es su fuerte y aunque lleve una buena contabilidad, nunca será como la de un Aries o un Capricornio. Géminis es un gran vendedor. Es muy trabajador, muy rápido, tiene mucha capacidad de trabajo, pero es más comercial que otra cosa. Hay muchos Géminis que tienen su propia empresa porque son muy independientes y les gusta hacer las cosas a su manera, pero se lanzarán antes de estudiar si el negocio es viable o no. Van un poco a la aventura. Haría una buena asociación con signos controladores como: Acuario, Capricornio y Virgo.

¿CÁNCER es un buen socio?



Cáncer podría ser un buen socio si vosotros sois analíticos y controladores. Dejadle que lleve las RRPP y el negociar. La palabra se les da muy bien y son versátiles. Podrían adaptarse a cualquier sector. Ellos os traerían los contactos y los clientes, pero no son demasiado buenos administradores, controlan bien por un lado, pero luego se le escapa por otro con lado con caprichos tontos. Eso sí, a la oficina que montéis no le faltará ningún detalle. Cáncer se asociaría muy bien con Cáncer: Piscis y Sagitario.

¿LEO es un buen socio?



Leo sería muy buen socio y se aseguraría muy bien sobre la viabilidad de “su” futuro negocio y sobre la seriedad de su socio. Jamás se asociaría con alguien que no fuera 100% fiable. Su sentido práctico y el gran valor que tiene para él el jugarse su dinero en algo, le haría asegurarse al máximo sobre si iba a forrarse o no. Son muy trabajadores, responsables y gente seria. A la hora de firmar un contrato se fijan mucho en lo que van a invertir y a ganar, es fundamental para ellos. Tienen dotes de mando y saben organizar muy bien una empresa. Sería muy buen socio para Aries, Capricornio, Libra, Piscis y Tauro

¿VIRGO es un buen socio?

Virgo sería el socio perfecto si vosotros sois lanzados, buenos comerciales y tenéis buen olfato. Virgo es muy meticuloso, muy controlador, él haría personalmente un buen estudio de mercado y de rentabilidad, pero lo de ir captando clientes… No tanto. Por eso necesitan asociarse con un buen comercial, para que vaya abriendo caminos. Son muy estructurados y quizás no sabrían detectar un buen negocio si se sale de su sector. Virgo es un gran negociador. Harían asociación exitosa con Géminis y Acuario.

¿LIBRA es un buen socio?

Libra son muy buenos socios. Son serios, se implican a tope, hacen un buen estudio antes de meterse en un negocio y sólo se meten si les aseguran que se van a forrar. Ya cuando le dicen que ha tenido buen olfato y que ese puede ser un negocio para ganar dinero, se convertirá en el socio incansable y perfecto. Libra necesita saber que todo el dinero y el esfuerzo que haga, les va a ser recompensado con creces. A partir de ahí, no parará en darle vueltas a la idea de mejorar todavía más los ingresos. Haría un buen tamdem con Acuario y Capricornio. También con Tauro, Piscis y Leo.

¿ESCORPIO es un buen socio?



Escorpio es infalible en los negocios. Su olfato es perfecto y se forrarían seguro con él. Es tan calculador y saben estudiar tan bien si un negocio puede ser bueno o no… Tiene un instinto tan fino, que no fallan nunca en los negocios. Son muy intuitivos y saben perfectamente si se van a forrar o no. Van siempre sobre seguro. Luego, son unos estrategas natos. Analizan a las personas y saben muy bien por dónde llevarlas para conseguir de ellas lo que quieren. Si tienen la suerte de encontrarse con un Escorpio, no lo dude, cójalo. Se asociaría muy bien con Aries, Leo y con Capricornio.

¿SAGITARIO es un buen socio?



Sagitario es buen socio. Tienen muy buen olfato para los negocios, son instintivos, trabajadores, también son buenos comerciales, son creativos… Por lo que si tiene la suerte de tener un socio Sagitario, se acordarán de mí. Son un tipo de persona que caen bien a la gente, que convencen, por lo que los clientes siempre se deciden por ellos y todo les sale bien. Son nerviosos, pero saben analizar y no se equivocan. Estos se forran siempre. Se asocian muy positivamente con: Piscis, Cáncer y Leo.

¿CAPRICORNIO es un buen socio?



Capricornio son lo más fiables del Horóscopo. Son unos buenos socios, porque trabajan tan concienzudamente… analizan tan bien los temas, estudian todas las probabilidades, la rentabilidad, que si deciden asociarse con un Capricornio, no se equivocarían. Saben estructurar una empresa y son previsores. Ahora bien, vosotros tendríais que ser más lanzados, tener el buen olfato, don de gentes y tener muchos contactos, porque ellos son muy tranquilos y todo se alarga demasiado en el tiempo. Sería un buen socio para Escorpio, Aries, Libra, Acuario.

¿ACUARIO es un buen socio?

Acuario, con su gran visión de futuro, suelen tener muy buen olfato para los negocios y no suelen equivocarse. Son gente decidida, que analiza bien el mercado, que sabe rodearse de gente válida y que cuando se lanza a montar un negocio suele funcionar. Así es que si un Acuario le invita a asociarse con él, no lo duden… porque se van a forrar. A parte, son muy trabajadores y vosotros deberíais ser la parte administrativa y controlar las finanzas, porque a Acuario no les gusta mucho. Haría una buena asociación con Géminis, Virgo, Libra y Capricornio.

¿PISCIS es un buen socio?

Piscis es conciliador y un buen divulgador. En este caso sería el comercial ideal. Tienen suerte en los negocios, siempre encuentran la manera de llegar al éxito. Pueden asociarse tranquilamente con Leo, Cáncer y Sagitario, dos signos de fuego, con los que podrían hacer un buen tándem y forrarse. Si los Piscis tienen la suerte de asociarse con alguien analitico y previsor, seguro que se forran. Con otro Piscis no sería buena idea, porque no controlarían todo lo que hay que controlar y el futuro del negocio podría ser un desastre.