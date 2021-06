Salta comenzó a vacunar a mayores de 25 años sin comorbilidades 

Salta inició la inoculación contra el coronavirus de personas mayores de 25 años sin factores de riesgo, en operativos que mostraron una gran asistencia de jóvenes para recibir la primera dosis de la vacuna.



"La apertura a la población mayor de 25 años tuvo una excelente convocatoria. Se están aplicando muchas dosis y la gente no debe hacer largas filas para recibir la vacuna", expresó este miércoles la directora médica del Centro de Recuperación Covid-19, Carmen de la Serna.



Cabe destacar que, según el Monitor Público de Vacunación, Salta inoculó hasta este martes al 40,59 % de su población mayor de 18 años.



Este miércoles, en el Centro de Recuperación Covid-19, que funciona en el Centro de Convenciones de Limache, en la zona sur de la capital salteña, se registró un gran movimiento de jóvenes mayores de 25 años que respondieron a la convocatoria enmarcada en la Campaña Provincial de Vacunación contra la Covid-19.



Desde el vacunatorio que funciona en ese centro indicaron que ya fueron asignados 2.500 turnos para ese grupo etario.

De la Serna expresó que, en el Centro de Convenciones de Limache, la logística de vacunación es rápida y las personas deben esperar alrededor de 10 minutos, desde que llegan hasta que son inoculadas.



Además, la funcionaria explicó que continúa la vacunación a mayores de 30 y 40 años sin factores de riesgo, a demanda espontánea, y para quienes presentan distintos tipos de comorbilidades.



"Estoy muy contenta por haber iniciado mi esquema de vacunación. En particular, nunca tuve temor a la vacuna”, dijo Adriana, de 27 años, quien invito a los jóvenes a aplicarse la primera dosis, debido a que "somos el grupo más expuesto al virus por las constantes salidas que facilitan la transmisión".



Por su parte, Tomás, de 30 años, sostuvo que durante la administración de la dosis no sintió ningún dolor y expresó su satisfacción por recibir la vacuna.



"Debemos seguir invitando a las personas a que participen y se vacunen, para que, de esta manera, se pueda volver a tener una vida normal”, concluyó el joven.



La semana pasada en Salta se habilitaron los preturnos para personas mayores de 18 años, con el propósito de avanzar en el diseño de los distintos grupos etarios a medida que el Gobierno de la provincia vaya recibiendo dosis desde la Nación.