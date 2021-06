Muy grave: metieron preso a un ídolo de Boca Juniors por violencia de género

El ex delantero de Boca Juniors, Jorge Comas, fue condenado a dos años de prisión en México, acusado de agredir a tres mujeres.

A "Comitas", como fue renombrado por la parcialidad Xeneixe, "le fue impuesta como medida cautelar prisión preventiva justificada por dos años, como resultado de la actuación de la Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos de Violencia en Contra de la Familia, Mujeres, Niñas, Niños y de Trata de Personas", según el comunicado de la autoridad judicial.

Una de las agredidas, identificada como Lidia Villagomez, declaró dando detalles de la brutal agresión que sufrió a manos de Comas: "Me avienta un vaso de cristal con cerveza, logro esquivarlo, se estrella el vaso y se me viene encima a los golpes. Yo veía la rabia en su cara pero yo no sabía por qué. Yo traía mis lentes puestos, me los desbarató en la cara y me siguió golpeando".

Comas llegó a Boca en 1985, tras comenzar su carrera en Colón y continuarla en Vélez. Con la casaca azul y oro, que vistió hasta 1989, fue goleador en tres campeonatos con un promedio de 1 gol cada dos partidos.

Jorge Comas se quedó a vivir en México tras su paso por los Tiburones de Veracruz, club que lo considera el mejor jugador de su historia.