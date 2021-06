"Espejito, espejito"...: estos son los signos más obsesionados con su imagen

Cuidar la imagen no está mal siempre y cuando no se ingrese en una obsesión que no te permita pensar en otra cosa.

A continuación te presentamos los signos que viven pendiente de su imagen y se olvidan de lo realmente importante en la vida.

Leo

No es ninguna sorpresa que los nacidos bajo este signo sean los más vanidosos de todo el zodíaco. Nacieron para ser líderes, por lo que siempre creen que tienen que ser los mejores en todo.

Un Leo que siente que alguien está poniendo en duda su valor puede llegar a perder el control.

Virgo

Los Virgo son reconocidos por su gran inteligencia y su perfeccionismo, y es de estas características que nace su vanidad. No soportan la más mínima crítica, ya que creen que todo lo que hacen carece absolutamente de errores, y se enojan con el que no comparte su opinión. Deben tener más autocrítica.

Libra

Es raro que el signo del equilibrio sea vanidoso, pero ambas cosas están conectadas. Los Libra no aguantan que nadie les marque sus defectos, es decir, que alguien les diga que no están en equilibrio.

Además son muy orgullosos con su sentido del gusto, así que si una persona critica lo que tienen puesto, pierden los estribos.

Tauro

Los pierden las alabanzas. Los nativos de este signo son personas decididas y que tienen la cabeza bien centrada, pero si alguien comienza a hablar bien de ellos, su vanidad toma el control y dejan de lado la racionalidad. Este defecto puede hacer que los manipulen sólo con decirle algunas cosas lindas.