Dora tiene 94 años, se vacunó y les dio un regalo muy especial a las enfermeras

Te mostramos el video de Dora Gallardo cantando un tango para las enfermeras que la vacunaron contra el Covid el 17 de febrero en Buenos Aires, el cual despertó las emociones de los usuarios de las redes.

En diálogo con la radio Con Vos, Dora de 94 años explicó por qué decidió homenajear a las enfermeras que le aplicaron la primera dosis de la vacuna contra el coronavirus cantándoles un tango.

“No sé por qué tengo tanta fuerza, será porque Dios me la dio. Ayer fui a vacunarme y ahí me hacían muchas preguntas, que yo contestaba. Yo le conté a las enfermas que me gustaba cantar. A raíz de eso, después de que se cumpliera el plazo de colocación de la vacuna, vino una enfermera que me dio el certificado y me pidió si me podían sacar una foto”, contó inicialmente la señora, con alegría y muy agradecida.

Y continuó detallando lo sucedido en el día de ayer: “Cuando me sacó la foto yo estaba rodeada de enfermeras y me pidieron que dijera unas palabras. Yo les expresé todo mi agradecimiento a las que están haciendo este trabajo, y como se acordaron que me gustaba cantar me pidieron si podía interpretar algo. Así que canté la mitad de ‘Garganta con arena’, en agradecimiento a ellas y en homenaje a Cacho Castaña”.

El video de su tango se viralizó rápidamente en redes sociales y las repercusiones de alegría y emoción no tardaron en llegar.

¡Por más Doras en nuestro país y en el mundo!