Dramático relato tras la tragedia en el Río Bermejo: soltó a su bebé de 1 mes para salvar a su esposa

Un sobreviente del hundimiento de un gomón en el que unas 20 personas cruzaban el río Bermejo desde Salta hacia Bolivia dio un dramático testimonio, en el que contó que tuvo que dejar morir a su bebé, de un mes, para salvar a su esposa y su dramático relato estremeció a todo el país.

"Tuve que soltarlo. Había tragado mucha agua y, si no hacía eso, me iba a terminar ahogando", reconoció angustiado el hombre, de unos 30 años y oriundo de Mendoza, que logró llegar a la orilla en medio de la desesperación.

Otro sobreviviente de la tragedia confirmó el sufrimiento del padre, cuando contó a la prensa salteña: “Yo vi cuando tuvo que soltar a su hijo para salvar a su esposa. Ellos venían en el gomón. Yo vi cómo se desesperaban. Él dijo que para salvar a su esposa tuvo que soltar a su hijo. No sé qué será la vida de ese bebé", indicó.

Por su parte, Manuel Gutiérrez, bombero de la vecina ciudad de Orán, expresó que el padre y la madre "pudieron salir, no así el hijito que tenía un mes que tuvieron que soltarlo cuando llegaron a un lugar en el que perdieron el equilibrio en el río y se lo llevó. Esta familia era de la provincia de Mendoza", detalló.

Gutiérrez destacó que el gomón "es un elemento flotante hecho con cámaras de tractores y cañas, (que) no tiene seguridad. Ellos (los pasajeros) no llevan chalecos salvavidas. Al ser un paso ilegal, pasan en forma descontrolada. Esta no es la primera vez que ocurre. Hace dos semanas fallecieron dos hermanitos en el río, muy cerca de donde ocurrió la tragedia", agregó.

Según las primeras informaciones, cerca de 20 personas que intentaban cruzar el río en un gomón fueron arrastradas por la corriente, luego de que la embarcación sufriera una pinchadura en un lateral debido a la palizada.

El hijo del matrimonio sobreviviente es una de las cinco personas todavía desaparecidas tras la tragedia, en la que por el momento falleció un hombre.

El cuerpo de la víctima fatal fue encontrado a diez kilómetros de distancia de donde ocurrió el naufragio del gomón este miércoles durante la mañana desde la ciudad salteña de Aguas Blancas y Bermejo, en Bolivia.

Según los testigos, la embarcación se pinchó con una rama y fue arrastrada por la corriente.

Fuente: Con información de Crónica