Los puñaladas traperas: estos son los signos más traidores

La traición es una de las tantas piedras que uno puede llegar a cruzarse en el camino de la vida y por eso es que se debe andar muy atento.

Existen personas que son muy buenas en ese oscuro terreno y no reparan en ningún momento si consideran oportuna dar una puñalada trapera.

Puesto 5: ARIES

Los arianos están en el top 5 de los signos más traidores del zodiaco por una sencilla razón: están en las buenas, pero en las malas desaparecen. Además son bastante mezquinos y jamás van a relegar su bienestar personal por el bien común. Lo que no los lleva más arriba en este ranking es que sienten cierta culpa cuando saben que han traicionado a sus pares o deshonrado su palabra.

Puesto 4: ESCORPIO

Los escorpiones tienen fama de traidores por su tremenda personalidad, que los lleva a preocuparse por ellos mismos y nadie más. Se olvidan de la palabra empeñada, pero no de sus ideales. Prefieren traicionar a los demás que traicionar a sus principios, que son los que ellos piensan que están bien. Y nunca vayan a ser los escorpianos los traicionados, porque la cosa se puede poner peor a la hora de la venganza. Los salva que pocas veces se comprometen con ideas que no sean concordantes con las suyas porque, como se dijo, odian traicionarse a sí mismos.

Puesto 3: CAPRICORNIO

Los nacidos bajo el signo de Capricornio se orientan a sus objetivos y no miran nunca hacia los costados. Por eso no se dan cuenta de que forman parte de un grupo o una organización y terminan traicionando los valores y metas que persiguen los demás. No se trata de algo personal, es casi una suerte de daño colateral. Los capricornianos se llevan el puesto 3 entre los más traidores porque lo hacen sin darse cuenta.

Puesto 2: SAGITARIO

La personalidad impulsiva de los sagitarianos los complica para comprometerse con planes de largo plazo. No tienen paciencia, se aburren y terminan abandonando la planificación original prematuramente. Esto deja descolocados y un tanto resentidos a los demás que se comprometieron con una causa.

Puesto 1: GÉMINIS

Los geminianos y geminianas no tienen límites cuando traicionan y eso los pone en el puesto número 1 de este Top 5. Les fallan a todos: a sus parejas, amigos, compañeros de equipo, compañeros de trabajo, hijos y familiares. Lo malo es que los nacidos bajo el signo de géminis son muy simpáticos y parecen la persona ideal para embarcarse en cualquier proyecto. Por eso, cuando traicionan es mucho más doloroso.