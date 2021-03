Le sacan várices a las camas: estos son los signos que más duermen

Dormir, para muchos, es uno de los grandes placeres que uno puede disfrutar durante su vida, pero hay personas que lo llevan al extremo.

Existen personas que siempre encuentran una excusa para tirarse 'un ratito', que a veces supera tranquilamente la hora.

Aries

Las personas que nacieron bajo este signo si bien en el día muestran mucha energía y son muy activos, a la noche les interesa una sola cosa: dormir. Esto es porque se agotan física y mentalmente con las actividades que realizan de manera contínua, y que les sacan toda la energía. Si alguna vez tienen un día desocupado, es muy probable que le dediquen mucho tiempo a dormir. Sin lugar a dudas son unos verdaderos dormilones.

Libra

Lo peor que le puedes hacer a un libriano es tener que madrugar. Su amor por dormir es tan grande que si los despiertan de manera imprevista pueden estar de mal humor todo el día. No es raro que los fines de semana apaguen el despertador y duerman todo el tiempo que puedan. Además ellos no tienen problema para dormirse en cualquier lado, es por ello que no es para nada raro verlos dormidos en el cine o también arriba del ómnibus.

Sagitario

Los sagitarianos no tienen vergüenza a la hora de dormir hasta tarde. No es raro que se despierten pasado el mediodía si no tienen ninguna actividad planeada, y son fácilmente uno de los signos más dormilones. Demoran en entrar en actividad, por lo que les van mejores las tareas que se hacen de tarde, o inclusive de noche. Es uno de los signos más trasnochadores del zodiaco ya que muchas veces tienen el sueño cambiado.