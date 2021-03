Video: una piba cordobesa desmayó al novio a golpes y empezó a "cabecear" una persiana

La violencia entre jóvenes causa preocupación en la provincia de Córdoba. En las últimas horas se viralizó el video de una fuerte discusión en plena calle de Cosquín. El hecho ocurrió en la madrugada del sábado sobre calle San Martín esquina San Luis.

En las imágenes aparece una pareja de jóvenes (ella tiene 16 años) discutiendo fuertemente. La chica lo tomó de la capucha del buzo a quien sería su novio mientras intentaba darle explicaciones. Él le pidió a su hermano que grabara las heridas en su cara, aparentemente causadas por amigos de ella.

El hermano del chico filmó cada uno de los movimientos: le pedía explicaciones a la chica y, con insultos, que se fuera. En medio del drama, el joven golpeado cayó al suelo asegurando que le faltaba el aire. Ella insistió en que lo escuchara. Segundos después, logró ponerse de pie y se retiró del lugar.

Fue en ese momento en que la joven comenzó a golpearse su cabeza -repetidas veces- contra una persiana de un negocio. Luego se fue caminando sola.

Si bien el hermano no quiso dar detalles de lo ocurrido, solo informó a El Doce que ya presentaron la denuncia junto con el video, que este medio no difundirá debido al alto grado de violencia en cada una de las escenas.

Qué se dicen

Chico: - Grabame, mirá cómo me golpeó el amigo. Ella lo llamó.

Hermano del chico: - ¿Por qué está golpeado así? Ah, sos agresiva mamita. (La chica tira una botella de vidrio de la basura) ¡Mirá cómo está la otra chica!

Chica: - Si vos no me escuchás, yo no puedo hablarte (Le dice al joven mientras lo tiene agarrado del buzo).

Hermano del chico: - Soltalo, vos no lo podés agarrar así, manipuladora, loca.

Chico: - No puedo respirar, me falta el aire. (Cae tirado al suelo)

Chica: - Ay, mi amor. Escuchame a mí. Pará, yo no le quiero hacer nada.

Hermano del chico: - Andate a la bosta. Tomate el palo porque te cago denunciando. Andate mugrienta.

(La chica comienza a golpearse la cabeza contra una persiana)

Hermano del chico: - ¡Loca, ves que estás loca, demente!