Más que a Popeye la espinaca: a estos signos les encanta el dinero

El dinero es importante para adquirir bienes, pero hay personas que lo aman por sobre todo lo que tienen en sus vidas.

A continuación te contamos cuáles son los los signos que tienen al peso, el dólar y a la divisa que sea como su gran pasión.

Capricornio

Los regidos por este signo no tienen otra prioridad. Son quienes más disfrutan del dinero dentro de todo el horóscopo. Lo que muchas veces no se sabe es que también son quienes más duro trabajan. Son capaces de dejar todo de lado para concentrarse en su carrera profesional, y no es raro que terminen sufriendo por algunas de las decisiones que tomaron en su vida.

Sagitario

Los sagitarianos son libres, pero no tontos. Sabe que para realmente no tener ninguna atadura es necesario no depender de nadie, y esto significa tener mucho dinero. Es por eso que muchas veces se pueden volver avariciosos, aunque el fin no sea tener dinero en sí, sino tener mucha libertad.

Géminis

Lo que lleva a los del signo de los gemelos a amar el dinero es que realmente les cuesta mucho amar a otras personas. No se dejan gobernar por el corazón y son muy desconfiados, por lo que prefieren entregarse al cálculo frío de las monedas y los billetes antes que dejar que otra persona juegue con sus sentimientos.