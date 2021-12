Astrología china: con qué suerte terminará el año cada signo del zodíaco

Los fines de año no son cosa sencilla. El cansancio de transitar 12 meses repletos de actividades, compromisos y trabajo empiezan a pesar en cada uno de nosotros. Es por eso que en esta oportunidad la astrología china trae una serie de tips y recomendaciones para transitar la última parte del año y comenzar el próximo de la mejor manera posible.

Rata

Atención a tu estado anímico, a tu humor, no te desanimes. No pierdas el equilibrio emocional. Puedes sentirte abrumado, es tiempo de practicar ‘modo amorosito’, cultiva la paciencia y el razonamiento. Deja en claro lo que te gusta, lo que quieres y lo que no. Esto te dará tranquilidad. Evita el distanciamiento, enfócate en resolver y acude a esas personas cercanas que te pueden dar un consejo, un buen punto de vista.

Buey

Atención a los altibajos emocionales. Evita las tristezas, no veas películas dramáticas, Conecta con la alegría, con el buen humor. Necesitas eliminar el estrés. Quita las malas energías, date un baño de sal, y elimina las malas vibras. Clave de esta semana: aliviana la mochila, quítate el estrés, disfruta más de la vida asumiendo los compromisos. Está ok asumir las responsabilidades, pero debes dejar un tiempo al disfrute. Así lograrás el equilibrio yin yang para estar bien con tu propia energía.

Tigre

En lo que respecta a la salud hay muchas cosas para que estés bien, para que tengas felicidad en tu vida. Tigre es clave que estés bien con tu actitud, con tu estado anímico y emocional. Te conviene hacer cosas que te den alegría, eso te dejará mejor predispuesto para todo lo que tengas que encarar en la semana. Debes hacerte chequeos de rutina, es probable que no prestes atención a tu alimentación o a la actividad física. Si no estás haciendo ninguna de estas dos cosas es un buen momento para plantearte hábitos saludables. No te pierdas la energía de esta semana, avanza con esto, inicia hábitos saludables, la energía te acompaña. Clave de la semana: solo necesitas actitud positiva y buen humor para que todo salga como quieres.

Conejo

Tiempos que te invitan a sonreír, a vivir con alegría, a sentirte liviano con la energía. Es una semana que para estar mejor todavía debes abrirte, sé receptivo, deja que la energía fluya en tu vida. No es momento de poner trabas, sino estar open mind, receptivo a lo que viene. Hay oportunidades para estar bien y ser feliz, sólo tienes que vibrar con la energía que está positiva en el amor, en el trabajo. Llegarán nuevas oportunidades.

Dragón

Debes aprender a relajarte, debes aprender a reír. ¿Te cuesta reír? Si no lo haces debes practicar una sonrisa todos los días para liberar tensiones e ir más liviano por la vida. Debes aprender a disfrutar. Es importante esto, ya que te mejorará el estado anímico y físico. Si estás demasiado tenso, te puede generar cansancio y hacerte dormir mal. Clave esta semana activar el modo ‘amorosito’ escuchar, prestar atención a quienes te hablan desde un lado honesto. Te pueden brindar un buen consejo, una buena opinión. No debes creer todo lo que te digan, atención a los engaños. Si hay algo que no sabes, contrata a un profesional antes de firmar algo.

Serpiente

En temas de salud, debes aprovechar la energía que hay de pasión, de alegría, de disfrute. Debes equilibrar tus emociones. Puede que tengas un desbalance anímico y esto repercute en tu cuerpo. Si vas a realizar alguna actividad que implique diversión, que te haga reír. Conecta con gente que te de alegría y evita cualquier cosa que te genere enojos, tristezas. No caigas en vicios o cosas que no te hacen bien. Clave de la semana: aprender a disfrutar, a mirar la vida con otros ojos. La vida no es solo compromisos y trabajos, hay otro mundo que te espera para que disfrutes, te rías, y encuentres la felicidad que necesitas en tu vida.

Caballo

En temas de salud, atención a los altibajos emocionales. Atención con la tristeza, los enojos, no debes ponerte mal ya que la energía te acompaña. Debes enfocarte en todo lo positivo. Si te sientes deprimido cambia el chip por algo positivo, por estar bajoneado no estarás mejor. Evita ver películas dramáticas que te hagan entrar en bajón, apuesta por cosas que te den alegría. Es clave hacer cosas que te den alegría y la energía va a mejorar. Piensa que todo lo que has vivido hasta ahora te posicionó donde estás. Debes aprender de todas las experiencias que te tocaron para estar mejor. Hay mucho por lo que brindar y estar feliz. Que tu espíritu no decaiga.

Cabra

Atención a tu alimentación. Es probable que no tengas buenos hábitos, saludables. Debes mejorar el ejercicio. Si estás demasiado sedentario debes comenzar a moverte. Tu cuerpo te pide un cambio y debes lograr esos cambios profundos que quieres conservar en el tiempo. El miércoles es un buen día para comenzar dieta, cosas que necesites soltar. Tal vez es un vicio, estás fumando o bebiendo de más. Necesitas un cambio y cuanto antes lo hagas será mejor para ti. Debes prestar atención y aprender a soltar las malas experiencias que has tenido en el pasado. No tiene por qué repetirse. Eso debe abrirte una oportunidad de hacer las cosas de una manera diferente. Evita los sentimientos de tristeza por cómo las cosas se dieron en el pasado. Esta vez todo puede ser mejor.

Mono

Tienes que concentrarte en tener claridad, para tener tranquilidad. Evita el estrés, porque esto te puede dejar sin energía. Necesitas equilibrar tus compromisos con tu parte de distracción para tener más tranquilidad. Clave: enfócate en tus metas y objetivos, no pienses tanto, y logra hacerte un tiempo de descanso si sientes que lo estás necesitando para sí ser más productivo y más feliz.

Gallo

Tal vez recibas noticias poco agradables, que te pongan triste. Si es una cuestión tuya de salud es clave que hagas todas las diligencias y te pongas en marcha para resolverlo. Evita los enojos, y la tristeza. Es clave abrirte a la energía de amor. Si estás en pareja no mientas, ya que te traerá problemas. La energía te invita a ser más fuerte, ser más resiliente. Podrás salir fortalecido frente a las situaciones que te presenta la vida. Si algo no sale como esperabas, no decaigas y obtén de ello un aprendizaje.

Perro

En temas de salud, puede que estés con estados anímicos cambiantes, con altibajos emocionales. Es momento de enfocarte y mejorar tu estado anímico. Para lograrlo debes interactuar con personas positivas, que te den alegría, que te apoyan y te brindan su opinión y te fortalecen. Clave sociabilizar con personas que sientes que te hacen bien. Atención a los cambios de temperaturas, esto puede hacer que te enfermes y te agarres una gripe. Clave de la semana: no cuentes todo lo que tienes en mente. Alguien puede envidiarte y cortarte estas inspiraciones. Hasta que no tengas todo resuelto no digas nada.

Cerdo

Debes prestar atención ya que al estar bajo la influencia del mes Cerdo te puede traer inconvenientes, lesiones por cuestiones deportivos. Puede ser que estés caminando y te tropieces y lesiones. Debes prestar atención a cualquier actividad para evitar daños. Hay oportunidades que se van a presentar, lograrás mejoras en tu trabajo. Pero no debes obligarte de tu equipo y considerar el mérito que hizo para que las cosas salgan. En cuestiones de trabajo lo has logrado por tu entorno y equipo. Debes ser agradecido para que la energía te siga favoreciendo. Concéntrate en los proyectos para que puedan materializarte.

(Fuente: MDZ)