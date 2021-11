¿Quién sos vos... y vos?: estos signos son los más desconfiados de todos

No lo hacen a propósito y en algunas ocasiones lo terminan pasando muy mal. Son desconfiados por naturaleza y están en constante alerta.

A continuación te presentamos cuáles son los signos que marchan a la cabeza de esta falta de confianza en el mundo que los rodea.

Tauro

Los taurinos son por excelencia el signo que más se hace valer. No le gusta que lo pasen por arriba y su dignidad e ideales están ante todo. Siempre están con temor a traiciones imaginarias, y a ataques en los que en realidad nadie está pensando. Por eso les cuesta abrirse a los demás y no les gusta confesar sus secretos y pensamientos. Eso sí, una vez que te ganes su lealtad, no la perderás jamás. Cuando un Tauro aprendió a confiar no hay vuelta atrás, te entregará su corazón de por vida.

Géminis

Los nacidos bajo el signo de los gemelos tienen tendencia a hablar de más y a revelar secretos ajenos, por lo que creen que todo el mundo es parecido. Por eso no tienen ningún confidente y deben guardarse sus problemas muy adentro, cuando lo que deberían hacer es cambiar su propia forma de ser para generar mayor confianza en el resto. Además es un signo de aire que se rige por su mente. Todo lo calculan y suelen pensar las cosas tres veces más que los demás hasta incluso perder la cordura.

Cáncer

Su extrema sensibilidad los lleva a tener baja autoestima y muchas inseguridades. Por ende viven a la defensiva, ya que tiene miedo a salir lastimado. El cangrejo siempre tiene las pinzas preparadas y para el, no hay mejor defensa que un buen ataque. Claro que esto tiene además otros problemas aparejados, uno de los cuales es la falta de confianza en los demás. Los cáncer siempre están temiendo que se hable a sus espaldas, y esa paranoia los lleva a pasarla verdaderamente feo.