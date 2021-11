El eclipse lunar 'pegará' muy fuerte en los signos: qué se espera para el tuyo

Nuevamente la vida de las personas, por muy imperceptible que sea, se verá afectada por el eclipse lunar que ocurrirá este viernes 19 de noviembre.

El fenómeno se presentará con distintos tipos de energías y no está de más saber cómo le 'pegará' a cada signo.

ARIES

Ten en cuenta cómo va tu camino desde el lado económico. Vas a sentir la necesidad de hacer números y ver si a ti esto te compensa. Nunca te ha gustado ser demasiado tacaño, pero a veces la situación lo requiere.

Organízate y sé responsable con tus ahorros y pensar en tu futuro. Eso sí, si crees que tu trabajo no te da el dinero que necesitas, no lo dudes ni un solo segundo y sal a buscar lo que te mereces de verdad.

TAURO

Habrán cambios monumentales en áreas de tu vida muy personales que afectan directamente a tu identidad. No te gustan nada los cambios, pero no vas a poder hacer nada por evitarlos. Vas a sentirte con mucha energía y vas a tener que guiarla por el camino adecuado para no liarla parda.

Céntrate en tus principales desafíos y no pares de luchar hasta conseguir lo que siempre has querido tener. Encuéntrate con tu interior ya que saldrá a la luz una faceta tuya que nunca antes habías visto.

GÉMINIS

Pon a prueba tu subconsciente porque vas a sentir que una parte de ti totalmente desconocida va a empezar a despertarse para quedarse a tu lado durante mucho tiempo. Tu mente va a abrirse y por fin vas a empezar a ver las cosas como realmente son.

Debes aprender a que las cosas no pueden procesarse tan rápido, todo lleva un proceso y tú estás empezando a ser consciente de ello. No pierdas la oportunidad de ver en tu interior lo que todavía nadie ha visto.

CÁNCER

Este eclipse lunar va a darte la oportunidad de ser tú mismo en todo momento sin miedo a sentirte juzgado. No desaproveches esta oportunidad y sácale todo el partido que puedas.

Confía en ti mismo como nunca antes lo habías hecho. El riesgo forma parte de la vida y si tienes que arriesgar para ganar, no dudes en hacerlo. Llevas mucho tiempo escondido en segunda línea de batalla y es hora de pasar a la acción.

LEO

Leo, este eclipse va a hacer que te sientas desnudo y vulnerable. Va a dejar que todo el mundo vea lo que tienes en tu interior y eso no te gusta nada. Es posible que sientas muchísima presión por todos lados, en tu trabajo, en tu vida social, en tu casa.

No te agobies y respira hondo antes de perder los nervios. Aprovecha este eclipse de luna llena para tratar de encontrar una base sólida en ti mismo y no depender de los demás para que te empujen a los lugares que debes ir. Leo, tienes muchísima personalidad, así que, demuéstralo.

VIRGO

Es un momento muy importante para explorar, expandir y apreciar las diferentes costumbres y culturas que te rodean. Sentirás en tu interior la necesidad de abrirte al mundo y no dejar de aprender.

Explora nuevos mundos y adentrarte en nuevos placeres. Por fin has salido de tu zona de confort, así que, no te pongas freno y deja que tu interior experimente cosas que nunca antes había experimentado, no te arrepentirás.

LIBRA

Libra, este eclipse lunar va a hacer que por fin encuentres ese equilibrio que tanto deseas. Siempre has sido una persona de darlo todo, pero nunca has recibido lo mismo a cambio.

Es hora de poner los puntos sobre las íes y dejar de regalar tanto amor. Encuentra la clave de la reciprocidad y hacer que todas tus relaciones sean entre mitades.

Es hora de que todo tome un equilibrio y que no seas solo tú el que dé el 100%. Puedes estar tranquilo porque la gente que te valora de verdad jamás te abandonará.

ESCORPIO

Es importantes que pienses profundamente en tus relaciones durante este tiempo para darle a cada una la importancia que se merece. No dejes que nada ni nadie te confunda.

Es hora de poner los puntos sobre las íes. Aprovecha este eclipse de luna llena para encontrar la respuesta a tus necesidades dentro de tus relaciones, es decir, no te calles y pide todo lo que creas necesario para cubrir tus necesidades.

SAGITARIO

Sagitario, normalmente no puedes parar quieto. Necesitas que tu día a día esté lleno de miles de aventuras que vivir, pero este eclipse lunar va a hacer que necesites todo lo contrario. Vas a sentir la necesidad de respirar hondo y relajarte un poco, es hora de descansar y recargar las pilas.

Conócete a ti mismo de una manera profunda y a la vez dar un poco de tregua a tu cuerpo y tu mente. En el fondo, sabes perfectamente que un descanso de vez en cuando es necesario para la creatividad.

CAPRICORNIO

Capricornio, este eclipse lunar vas a tener la oportunidad de conectar con tu yo interior más juguetón. Tu imaginación va a estar a fuego con ideas súper creativas. No dejes que nada ni nadie frene esta fuente de creatividad inesperada y ábrete a un nuevo mundo.

Aprovecha este eclipse de luna llena para retomar cualquier proyecto creativo que apenas comenzaste para dejar a todo el mundo con la boca abierta. Es una gran oportunidad para brillar y demostrar a todo el mundo lo mucho que vales. No lo olvides nunca.

ACUARIO

Acuario, este eclipse lunar va a hacer que te sientas un poco más sentimental de lo normal. La nostalgia va a apoderarse de ti porque el pasado va a empezar a florecer por alguna parte de tu entorno. No te sientas mal por ello, tú no has hecho anda malo, tú has aprendido del pasado. Has sabido avanzar.

Aprovecha este eclipse de luna llena para cuidarte y darte toda la energía que necesitas para seguir luchando por cumplir tus sueños. No dejes que la intensidad del eclipse te nuble la mirada y veas cosas donde no las hay.

PSICIS

Pon atención porque este eclipse va a hacer que concentres todos tus pensamientos e ideas en planes prácticos para empezar a sacar partido a toda tu imaginación. Vas a tener la necesidad de hacer grandes planes y comprometerte con ellos. Te encanta vivir tu vida al máximo porque sabes que la vida dura dos días y tú ya has vivido uno y medio. Toma nota.

Ese día debes demostrarte a ti y a todo el mundo que eres capaz de cumplir todo lo que te propones. Que la mala fama no te limite a seguir con tu progreso.

Fuente: Infobae