Preparate para el puñal: estos tres signos serán traicionados antes del fin de semana

La vida no siempre muestra sonrisas, sino que también puede cruzar en el camino momentos desagradables y dolorosos.

A continuación te contamos cuáles son los tres signos que pueden sufrir una dura traición en los próximos días.

Aries

Si bien se sabe por todas partes que es difícil tratar con usted, ciertamente no merece ser traicionado. ¿Le haces pasar un mal rato a la gente porque no confías en ellos? Seguro lo haces. ¿Les hace sentir que nunca podrán estar a la altura de sus estándares? Casi todos los días de tu vida, sí.

¿Actúas como un general del ejército, dando órdenes a tus seres queridos mientras dices: "Es por tu propio bien"? Sí, haces esto sin parar, pero ¿mereces que te mientan? No, no es así.

Y una mentira será expuesta durante Mercurio Conjunción Marte en Escorpio el 10 de noviembre, y lo sentirás como una traición. Hiciste eso que no querías hacer, eso que tu corazón te dijo que no hicieras: le confiaste a alguien tu amor y tu vida, y ahora, ves sus verdaderos colores, y duele, Aries. Lo siento mucho, pero estás a punto de ser traicionado seriamente.

Leo

Debido a que eres tan valiente en dar amor, crees que tus esfuerzos honestos y amorosos siempre son suficientes y que aquellos que están en el extremo receptor de tus monumentales demostraciones de amor y afecto no pueden evitar amarte. Eres el verdadero campeón del amor: luchas por tus seres queridos y asumes que ellos lucharán por ti a cambio.

Si solo esto pudiera ser cierto, Leo. Eres el campeón, sí, pero no todos en tu vida son tan puros y dorados como tú. Durante Mercurio Conjunción Marte en Escorpio el 10 de noviembre, llegarás a ver exactamente quién no está a tu nivel y quién está a punto de sorprenderte con la profundidad de su traición.

Quedará impresionado por la intensidad de este 'golpe en la cara' y lo hará tambalearse en confusión. Tú tomas la traición bien a pecho y este acto horrible, sin duda, hará que te hundas en una profunda depresión.

Sagitario

Una de las razones por las que estás a punto de ser traicionado con frialdad es porque pones demasiada confianza en una persona, y esa persona nunca estuvo en tu liga, Sagitario.

No te lo trajiste a ti mismo, pero tampoco lo peleaste, de hecho, fingiste para ti mismo, como lo haces, a veces, que todo es fantástico, perfecto, una pareja de amor hecha en el cielo.

Mercurio Conjunción Marte en Escorpio te hace más consciente de que quizás te has estado engañando todo el tiempo acerca de esta persona y, sin embargo, todavía no puedes ceder a esto. ¿Cómo puede ser tan malo tu juicio? ¿Sigues siendo el mismo tonto ingenuo que has sido toda tu vida?

Desafortunadamente, eres la suma de tus actos ingenuos, y a pesar de todo el amor que derramas hacia las personas que no son dignas de tu amor, ahora, una vez más, eres traicionado por ellos. Si este es un patrón contigo, Sagitario, como probablemente lo es, usa esta traición como un ejemplo de en qué no debes meterte la próxima vez.