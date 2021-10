¿Cuáles son los signos a los que peor les va a ir este fin de semana?

Aries

Un fin de semana en el que los Aries pueden sentirse un tanto desafortunados y es que la vida les prepara una sorpresa como no la esperaban. No es que les vaya a ocurrir nada malo, pero en definitiva bien será algo que no les acabará de gustar para nada.

En temas de amor, los Aries que no tengan pareja, por muchas ganas que tengan de tener pareja, no van a tener tiempo ni fuerzas para conseguirla ni buscarla. Por otro lado, los que ya la tienen, pueden sentir que la relación se está apagando un poco y que no acaban de ir bien. Todo ello son sensaciones pasajeras que mejorarán cuando acabe esta racha. (21 marzo - 20 abril)

Tauro

Los Tauro tendrán un mal fin de semana y es que las cosas que les gustan estarán lejos de ellos, por lo que van a tener que conformarse con hacer algo en casa. Les encantaría poder hacer un viaje o tener pareja con la que compartir estos momentos, pero la soledad no les va a abandonar por el momento. Los que sí tienen pareja, podrán ver las cosas de otra manera y, aunque no tengan dinero para hacer una salida de dos días, sí podrán estar cómodamente en casa y disfrutar de lo mucho o poco que han conseguido.

En cuanto al trabajo, los Tauro han hecho muy bien sus tareas en esta semana pasada y deberían continuar de este modo, por lo que es necesario que usen el fin de semana para descansar la mente. (21 abril - 21 mayo).

Géminis

No hay manera de que los Géminis se cansen en la vida y esto es algo que sus amigos van a poder comprobar este fin de semana. Los Géminis estarán llenos de energía y no va a haber manera de que puedan cansarles. Los Géminis estarán imparables estos días y sus amigos se lo pasarán en grande con ellos.

Por otro lado, debemos tener en cuenta que los Géminis también están pasando por un buen momento económico y personal, por lo que no hay nada que les haga estar preocupados. Tener pareja es lo único que les falta a los que están solteros y esto es algo que muy pronto van a conseguir. (22 mayo- 21 junio)

Cáncer

Los Cáncer volverán a estar de lo más sensibles esta semana y, sobre todo, el fin de semana. Esto puede llevarles a tener problemas con la pareja y los amigos, pues se tomarán a malas todo lo que les digan o lo que hagan. De hecho, en momentos como este, los nativos de Cáncer prefieren quedarse solos y es que esta es la única manera en la que no se harán daño y los demás se lo podrán hacer.



En cuanto a las relaciones en el trabajo, debemos tener en cuenta que los Cáncer seguirán tomándose las cosas bastante mal aun cuando nadie haya dicho nada malo sobre ellos. Este es un momento que van a tener que pasar, y no pueden hacer mucho en su contra. (22 junio- 22 julio).

Leo

Los Leo van a tener que superar una prueba que el amor les impondrá esta semana y es que verán como algo por lo que han estado luchando acaba por no materializarse. Esto es algo que les hará sentir tanto enfadados como decepcionados, pero es una lección que la vida les da. Tenían casi todo lo que buscaban y las cosas les iban bien, por lo que la vida simplemente les ha enseñado que las cosas no duran para siempre.

Los que tienen pareja, verán como estas no acaban de estar muy de acuerdo con las decisiones que estos toman y es incluso posible que algunas se aparten por un tiempo de sus vidas. Deben aprender que en la vida en pareja, las decisiones se deben tomar en pareja. (23 julio- 22 agosto).

Virgo

Los Virgo tendrán la oportunidad de hacer un viaje con uno de los amigos que más quieren o con su pareja y está claro que no deben dudarlo ni un solo momento. Los que estén solteros van a encontrar en este viaje todo lo que necesitan para estabilizar su vida y verán como sus prioridades cambian cuando estén de vuelta.

El trabajo no es un problema para los Virgo y, pese a que ahora les ha bajado un poco, verán que no hay nada de lo que preocuparse, pues muy pronto volverán a estar al límite de sus posibilidades. Por ahora, mejor aprovechar estos meses de descanso. (23 agosto- 22 septiembre).

Libra

Los Libra pueden morir de su propio éxito esta semana y es que las cosas pueden no salir tan bien como las habían planeado. Es que son personas que quieren tener las cosas bien atadas y, a veces, incluso se pasan. Este fin de semana van a aprender esta lección y es algo que deben evitar hacer en el futuro. Un poco de diversión sin planificar es lo mejor.

Los Libra que estén buscando pareja no la van a encontrar hasta que no dejen de ser tan rígidos y es que hay pocas personas que puedan vivir con los planes hechos como los tienen los Libra. Por el resto, el fin de semana será bastante tranquilo. (23 septiembre- 22 octubre).

Escorpio

Un fin de semana que los Escorpio van a aprovechar para salir a hacer deporte y esto es algo que les irá muy bien para la salud. Los nativos de Escorpio deben buscar cuidarse más y este fin de semana les da el tiempo adecuado para planificar los cambios que quieren hacer en sus rutinas. Lo más importante son los cambios en la alimentación y en el tiempo que dedican a los deportes.

En cuanto al amor y a la amistad, los Escorpio van a disfrutar de un buen fin de semana, con muchas cosas por hacer y estando cerca de las personas que más les gustan. En cuanto a los que están solteros, esta es una buena semana para buscar oportunidades. (23 octubre- 21 noviembre).

Sagitario

Los Sagitario van a tener problemas de dinero y estos van a empezar en este fin de semana. Los amigos llevan tiempo avisándoles de la gran cantidad de dinero que se están gastando, pero los Sagitario solo piensan en vivir al límite sus vidas.

En cuanto al trabajo, los Sagitario van a poder contar con trabajo fijo, por lo que dinero les seguirá entrando. Lo que sí deben tener en cuenta es que ha llegado el momento de guardar un poco de este para poder salir de situaciones más complicadas que seguro les llegarán en un futuro.

Y, en el tema del amor, no hay mucho a destacar, pese a que a sus parejas no les gustará para nada esta actitud derrochadora y posiblemente van a tener más que una discusión. (22 noviembre- 21 diciembre).

Capricornio

Por mucho que sea el fin de semana, los nativos de Capricornio deben ir con mucho cuidado en las relaciones con las demás personas del mismo modo que deben ir con cuidado con toda documentación que llegue a sus manos. Es muy posible que acaben por firmar algo que no les interesa o que no les beneficia en nada.

Lo mismo podemos decir de los amigos y el amor; los Capricornio deben ir con cuidado a la hora de comprometerse con alguien, pues las cosas no serán como ellos las esperan. Lo mejor es que, los que no tengan pareja, no se comprometan esta semana y pidan tiempo hasta tener las ideas más claras. (22 diciembre- 21 enero).

Acuario

Los Acuario van a tener que hacer uso de su intuición en este fin de semana y es que hay alguien que va a intentar de engañarles. Deben ser sinceros con todas las personas que tengan cerca y establecer las cosas de modo que luego no haya malos entendidos a justificar.

En el amor, los Acuario van a tener un buen momento y van a disfrutar del tiempo que buscan con sus parejas. Los que estén solos, van a tener muchas ocasiones de salir con alguien este fin de semana, pero verán al final, que estas personas no son lo que buscaban. Pasarán un buen momento, pero no será nada que puede llegar a ser serio. (22 enero- 21 febrero).

Piscis

Cuando hablamos de los Piscis, hablamos de personas que suelen ser de lo más intuitivas y, por ende, son capaces de evitar muchos problemas en su vida gracias a ellos. Pero, este fin de semana no van a ver venir lo que se les acerca y ya les podemos decir que cuando se den cuenta de ello será bastante tarde. No hay nada que hacer, simplemente deben aprender que no se puede bajar la guardia en ningún momento.

En cuanto al amor y la amistad, los Piscis seguirán teniendo buenos amigos y pasando por buenos momentos con la pareja. Estos momentos son los que les dan la fuerza para superar estos malos momentos de la vida y seguir adelante con todas sus fuerzas. (22 febrero- 20 marzo).