Dramático mensaje: terapistas argentinos sienten que están "perdiendo la batalla"

El drama de los terapistas es el que va creciendo hora a hora, a medida que avanzan los contagios por coronavirus.

En ese sentido, la asociación argentina que nuclea a los especialistas en la Terapia Intensiva publicó un mensaje muy duro, apelando a la responsabilidad social, y planteando una situación dramática.

Los médicos, enfermeros, kinesiólogos y demás miembros de ese sector de la salud remarcaron que "se están agotando los recursos" para salvar a los pacientes con la Covid-19.

"Sentimos que no podemos más, que nos vamos quedando solos, que nos están dejando solos", escribieron.

"Sólo le pedimos a la sociedad que reflexione, y que cumpla con tres simples pero importantes medidas, recomendadas científicamente: distanciamiento social (permanecer a más de 1,5 metros), uso de tapabocas (cubriendo nariz y boca), lavado frecuente de manos (con agua y jabón o alcohol en gel), no aglomerarse, no hacer fiestas, ¡no desafiar al virus, porque el virus nos está ganando! Les suplicamos no salir si no es necesario", agrega la misiva.

Mirá la carta completa: