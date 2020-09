Mirá cómo es la silla argentina que ganó el premio de diseño más prestigioso del mundo

La silla Eutopía, del diseñador salteño Francisco Gómez Paz, ganó el premio Compasso d'Oro en la categoría Diseño para el Habitar. "Es la primera vez que una pieza diseñada, producida y fabricada por una empresa Argentina gana este reconocimiento internacional que se otorga desde 1950", destacó el Ministerio de Desarrollo Productivo.

La silla Eutopía no lleva clavos ni tornillos, pesa sólo 1.800 gramos y soporta más de 100 kilos. Está fabricada con tecnología de control numérico: al realizarse por encargo, no hay desperdicio de materiales. En 2018 fue distinguida por el Sello Buen Diseño argentino.

“La estructura esta formada por cuatro planos de multilaminado que se intersectan en un robusto encastre a cruz, que a la altura del asiento se separan nuevamente en diferentes planos que trabajan en sincronía, cada uno en su sentido de fuerza, para soportar el asiento y los apoya brazos. Pequeñas invenciones de encastre y encolado le permiten ser montada sin la necesidad de un sólo clavo o tornillo. Esto me ha permitido realizar una silla de madera extremamente resistente que tiene un sorprendente peso de 1.800 gramos, capaz de superar pruebas de resistencia con cargas de 100 kilos y más de 23.000 ciclos. La madera usada para el cuerpo de la silla es Paulownia, un material redescubierto recientemente, que posee sorprendentes cualidades de resistencia, liviandad y sustentabilidad; además de provenir de uno de los árboles con mayor capacidad de absorción de agentes contaminantes del mundo”, contó Gómez Paz a Página/12 en agosto de 2018.

En ese diálogo agregó: “Siempre me fascinó estar a la vanguardia, saber cuáles serían nuestros límites futuros, lo que vendría. Pero nunca imaginé que algunos de ellos como la impresión 3D, me permitirían volver a mis raíces. Por eso apodé a este proyecto Eutopía. Porque tomo la cuarta revolución industrial (la 4.0), la del movimiento Maker y la combino con mi visión de un diseño, para lograr una silla que no es ni industrial, ni artesanal, desde el diseñador al cliente, saltando a la industria o haciendo que las cosas sean posibles, que es lo que se necesita al Sur del mundo. No es una utopía, sino un ideal posible”, detalla.

La silla de Francisco Gómez Paz reconoce antecedentes que ubicaron al diseño argentino en el primer nivel mundial. La más conocida es el BKF, realizado por el arquitecto Jorge Ferrari Hardoy