Las alarmantes declaraciones del gobernador Suárez sobre la realidad sanitaria de Mendoza

Mendoza está viviendo una situación cada vez más complicada con el coronavirus al punto tal de que el gobernador Rodolfo Suaréz sostuvo que "el sistema de salud está entrando en etapa crítica".

Al día de la fecha en la vecina provincia se han confirmado 1923 contagiados y 47 fallecimientos. Pero las autoridades sanitarias sostienen que las cifras seguirán aumentando.

"Esta tarde (por este viernes por la tarde) vamos a dar los datos de un aumento de casos y el sistema sanitario ya empieza a resentirse", reconoció el mandatario y le pidió a los mendocinos actuar con responsabilidad para minimizar el riesgo de contagio.

"Les pido que salgan lo menos posible. El Estado no puede llegar a todos lados y apelamos a la conciencia individual. Estamos entrando en una etapa crítica y trabajamos día a día con el sistema de salud público y privado", subrayó el gobernador y no descartó que se suspendan actividades con el correr de los días si no baja la cantidad de contagios.