¿Es esta tu canción? Según tu signo, debería representarte; ¡descubrila!

Pero, sobre todo, ambos universos comparten un aura mística. Escuchar las primeras notas de la banda sonora de aquel viaje y tener la sensación de teletransportarte hasta el destino en cuestión; poner la playlist que creaste para tus vacaciones y casi poder oler a brisa marina; llorar sin motivo alguno en un concierto (piel de gallina incluida); pulsar el botón aleatorio y que suene TU canción, o, para más inri, que se esté reproduciendo en vuestros smartphones a la vez.

Llámalo casualidad, recuerdos, destino, euforia... Como gustes, pero no hay sentencia más empírica que la que afirma que hay sucesos y sentimientos que la ciencia no puede explicar, y seguro que has sido protagonista de alguna de esas experiencias extrasensoriales.

Pues bien, puede que no averigüemos cuál es el temazo que encabeza tu lista 'En bucle' de Spotify, pero puede que sí te descubramos cuál será tu próxima obsesión musical, un nuevo artista, la canción que más te representa o, incluso, te encuentres ante una fuente de inspiración para amenizar tus futuros viajes. ¿Jugamos?

Piscis

Notion- Tash Sultana

Los nacidos entre el 20 de febrero y el 20 de marzo son muy creativos y espirituales, evadiéndose de la realidad a través del arte con frecuencia. A pesar de que su dualidad, representada a través de los dos peces que nadan en direcciones opuestas, nos permite definir el carácter de este signo de agua a la perfección, la imaginación y la empatía son dos factores que reconocerás en cualquier Piscis. Por eso, su himno es 'Notion' de Tash Sultana, la joven artista australiana que pone voz y toca cada uno de los instrumentos que suenan en sus místicos temas. ¿Cómo? Grabando en directo la melodía de cada uno de ellos y combinándolos con su mesa de mezclas. “These notions, they're deep as ocean...”.

Aries

Cold Cold Cold- Cage the Elephant

Los Aries son pura vitalidad, su rutina se mueve al ritmo de una melodía enérgica como, por ejemplo, 'Cold Cold Cold' del grupo estadounidense de indie rock Cage the Elephant. A los nacidos entre el 20 de marzo y el 19 de abril les apasiona la aventura, la sensación de libertad y, sobre todo, les motivan los comienzos; de hecho, los Aries, por ser el primer signo del Zodíaco, simbolizan la creación. Así que, ya sea a golpe de road trip o, simplemente, dando un paseo por la ciudad, no hay mejor canción para acompañar a un viajero de este signo de fuego que: “Cold, cold, cold, cold inside... Doctor, can you help me? 'Cause something don't feel right!”.

Leo

Pa'Llamar Tu Atención - C. Tangana, Alizzz ft. MC Bin Laden

“Voy a saltar de un avión, voy a escapar de prisión, a salir en televisión, pa' llamar tu atención”. Porque así son los nacidos entre el 23 de julio y el 22 de agosto, los reyes de la selva. Los Leo son ambiciosos, fuertes, valientes, seguros de sí mismos, extrovertidos e independientes; todas las cualidades necesarias para ser un auténtico líder. No importa cuál sea el contexto (en el trabajo, de fiesta o en la cola del supermercado), este signo necesita sacar a relucir sus encantos y sus dotes sociales continuamente. Aunque en ocasiones resulten un poco prepotentes, tienen un gran corazón y son muy leales. Si este es tu signo, te sentirás identificado con esta canción de C. Tangana, pero tranquilo: ser el centro de todas las miradas no es un reto para ti.

Virgo

Good News - Mac Miller

Los nacidos entre el 23 de agosto y el 22 de septiembre se encuentran sumergidos en la eterna búsqueda de la perfección, hecho que se proyecta en su pulcritud. Los Virgo se fijan en cada uno de los detalles que les rodean y son capaces de analizar y superar hasta la más compleja de las situaciones, siempre desde su posición paciente y calmada, razón por la cual serán el apoyo de la mayoría de sus amigos. A este signo le representa 'Good News' de Mac Miller: “Pasé todo el día en mi cabeza, haciendo un poco de limpieza de primavera, siempre estoy demasiado ocupado soñando (…) ¿Por qué todos necesitan que me quede?”. Porque tú y tus buenas noticias sois imprescindibles, querido Virgo.

Acuario

Hyper - Sticky Fingers

Los Acuario son sociables y humanitarios por naturaleza. No hay nada más gratificante para los nacidos entre el 20 de enero y el 19 de febrero que aportar su granito de arena a la sociedad. Su mayor virtud es que carecen de prejuicios: son extremadamente tolerantes y, por ello, les encanta relacionarse con todo tipo de gente. Independientes, generosos, intelectuales, ingeniosos, sensibles, divertidos... ¿Qué más te pueden aportar? Sin embargo, de vez en cuando, pecan de idealistas y exigentes. Su canción no puede ser otra que 'Hyper' de Sticky Fingers. Buenas vibraciones de principio a fin y un sólo reclamo: déjame ayudarte a ser feliz. “Your eyes are looking heavy so I think it's necessary, let me help you turn the lights on, 'cause I'm telling you, it's brighter this way...”.

Cáncer

Everything I wanted - Billie Eilish

Haber venido al mundo entre el 22 de junio y el 22 de julio implica ser sensible, romántico y contar con una intuición paranormal. Su comportamiento, al estar regido por la Luna, es como una montaña rusa: pasan de la euforia a la melancolía más absoluta en lo que dura un looping. Aunque trabajan mucho los vínculos que les unen a sus amistades y les gusta sentirse arropados por su familia, razón por la que adoran pasar tiempo en casa, también son unos grandes viajeros, donde suelen encontrar su inspiración artística. Y es que un Cáncer no sería un Cáncer si un toque de creatividad en su vida: pintura, música, fotografía, poesía... Por eso, se verán representados en 'everything i wanted' de Billie Eilish, la joven artista estadounidense que recorre el mundo de concierto en concierto de la mano de su hermano Finneas, a quien le dedica esta preciosa canción. "As long as I'm here, no one can hurt you”.

Escorpio

Be Honest - Jorja Smith

Si naciste entre 24 de octubre y el 22 de noviembre, deberías saber que eres uno de los signos más intensos y pasionales del Zodíaco. Aunque a menudo los Escorpio son tildados de arrogantes por su exceso de sinceridad, tienen un magnetismo que les hace irresistibles. Quizá sea el halo de misterio que les envuelve... Sea como sea, este signo es cariñoso, inteligente, valiente, generoso y dulce (esto último incrementa de manera exponencial cuando se enamoran). ¿Quién no querría compartir el día a día con alguien con todas esas maravillosas cualidades? Como diría Jorja Smith en 'Be Honest': “Sé honesto, quieres esto”. Sí, este temazo, divertido, pegadizo y con un toque sensual, desprende la misma energía que este signo de agua.

Capricornio

Into The Sun - Sons of the East

Estar ociosos o aburridos es algo que los Capricornio detestan. Si hay algo que destaca de los que nacieron entre el 22 de diciembre y el 20 de enero es su inagotable batería. ¿Su punto fuerte? Sienten la necesidad de ayudar a los demás sin esperar nada a cambio. Además, son muy disciplinados y, de vez en cuando, un poco melancólicos, como lo es la melodía de 'Into The Sun'. En esta canción del grupo australiano Sons of the East, la nostalgia y la incertidumbre que te inunda cuando no sabes en qué momento volverás a ver a tu crush son las protagonistas, pero eso no quita que el mensaje que se esconde tras la letra guarde un resquicio de optimismo y esperanza. Pase lo que pase, solos o acompañados, los Capricornio siempre caminan hacia el sol.

Libra

J'ai vu - Roméo Elvis, Angèle y Le Motel

Las personas nacidas entre el 23 de septiembre y el 22 de octubre sienten una gran devoción por todo aquello que consideran bello y armónico. Pertenecer a este signo implica haber sido bendecido con cualidades como la independencia, el optimismo, un encanto arrollador y una inquietud intelectual irrefrenable, lo que les convierte en la compañía que cualquiera gozaría de tener. Pero si hay algo que realmente define a los Libra es la búsqueda constante de la justicia y el equilibrio. Al comienzo de 'J'ai vu' de Roméo Elvis en colaboración con la estrella emergente del panorama musical francófono Angèle (con la que comparte genes), el rapero belga habla de su preocupación por la desigualdad de género, así como afirma que la idea de que su hermana haya puesto su voz también en este tema le calma. Por no mencionar que la melodía es armonía en estado puro. Dale al play y compruébalo tú mismo.

Sagitario

Qué bien – Izal

La responsabilidad, la sinceridad, la modestia y el optimismo son los pilares que sostienen a cualquier nacido entre el 22 de noviembre y el 21 de diciembre. Además de ser extremadamente ingeniosos, comprensivos y, en ocasiones, un poco ingenuos. Compartir un rato, por muy breve que sea, con un Sagitario es como recibir una dosis de buen humor en vena. Ese mismo buen rollo es el que contagia 'Qué bien' de Izal. Podríamos definir esta canción como la versión millennial (e indie) del 'Himno de la alegría'. Con su correspondiente toque romántico, por supuesto: “Qué bien que en mis pupilas siga entrando luz del sol, qué bien que en mi cerebro se produzcan intercambios de información, qué bien que te pusiste en medio...”.

Tauro

SIN MIRAR LAS SEÑALES - Rels B

A este signo, gran aficionado del arte y de la música, le gusta disfrutar de todos los placeres de la vida, por lo que, aunque son bastante racionales y reflexivos, la mayor parte del tiempo se moverán en base a sus pasiones. Y no, nadie se interpondrá en su camino cuando quieran conseguir algo, pues su carácter es tan tranquilo como terco. Por esta razón, como los que llegaron al mundo entre el 20 de abril y el 21 de mayo son de ideas fijas, cuando se les mete un objetivo entre cuerno y cuerno se lanzan a por él 'SIN MIRAR LAS SEÑALES', como bien canta Rels B: “Si no sales, hazme una llamada, yo cambio los planes, voy hasta tu casa cruzando los mares, a 150 sin mirar las señales. Es un poco tarde pero...”. Y da igual lo que piensen los demás, por supuesto.

Géminis

Loving Is Easy - Rex Orange County

Los nacidos entre el 21 de mayo y el 22 de junio viven en una nube de color. Géminis disfruta al máximo de todo, y contagiarse de su alegría y vitalidad es irremediable. ¿Su punto fuerte? Son especialistas en estar siempre animados y en empezar de cero (esto último es su hobbie). Este signo es amable, generoso y puro nervio, lo que les convierte en uno de los más atractivos del Zodíaco. Por otro lado, les caracteriza su dualidad: son enigmáticos a la par que extrovertidos. ¿Con qué canción se tomarían una cerveza en una soleada terraza? Pues con 'Loving Is Easy' de Rex Orange County: “Amar es fácil cuando todo es perfecto, por favor, no cambies ni una sóla cosa de ti por mí”. Pues eso, paz y amor.