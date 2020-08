Se confirmó la muerte de un niño de 5 años por la ingesta de dióxido de cloro

En en el hospital Plottier de Neuquén murió un niño de 5 años por la ingesta de dióxido de cloro. La junta médica analizó los resultados de la autopsia y sostuvo que el pequeño murió el sábado 15 de agosto a razón de un paro cardiorrespiratorio y pese a las maniobras de reanimación no hubo respuestas y terminó falleciendo.

El jefe de Atención Médica que está momentáneamente a cargo de la dirección del hospital, Rafael Palomino, explicó que su familia había contado que le había suministrado dióxido de cloro.

El hisopado que se le practicó al niño fue negativo en covid-19.

La autopsia dio como causa de muerte un fallo multiorgánico. La fiscal ordenó estudios complementarios y ese material fue remitido a la junta médica -integrada por profesionales del Cuerpo Médico Forense y del sistema público de salud de la provincia- para que determine si el niño falleció, de acuerdo a una de las hipótesis de la investigación, como consecuencia de la ingesta de dióxido de cloro que le fue suministrado por el padre y la madre.

El producto, señaló el ministerio de Salud de la Nación, puede causar “irritación en el esófago y estómago, dolor abdominal, náuseas, vómitos, diarrea e intoxicaciones severas, entre otras complicaciones que pueden incluir graves trastornos hematológicos, cardiovasculares y renales.”

Su uso no está indicado como tratamiento del covid-19. La Sociedad Argentina de Pediatría emitió, a propósito de lo ocurrido, un comunicado en el que remarcó esta posición. “La ingestión de este producto no ha demostrado efectos preventivos ni terapéuticos en dicha enfermedad. Su utilidad se limita al uso como desinfectante ambiental en determinadas diluciones del mismo, pero no debe ser ingerido por el ser humano”, plantearon.