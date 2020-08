¡Increíble! Identificaron al hombre que amenazaba de muerte al Pato Fillol

Cansado del hostigamiento y preocupado por el tenor de los mensajes, el ex arquero Ubaldo Matildo Fillol presentó en la Justicia una denuncia "por amenazas de muerte" de una persona que ya está identificada y que lo viene hostigando, a través de mensajes a su teléfono celular, "desde el viernes y sin parar".

Fillol, conocido como El Pato -entrañable campeón del mundo con el seleccionado argentino en 1978-, confirmó este domingo que su abogado "ya está llevando adelante todo este tema para cuidar a mi familia, desde el viernes vengo recibiendo sin parar amenazas de muerte a mi número de celular, y para cuidar a mi familia y a mi persona hice la denuncia correspondiente", explicó escuetamente.

Su abogado es Gregorio Dalbón, que tomó conocimiento de la pesadilla que estaba viviendo el ex deportista y lo instó a presentarse ante la Justicia. "Por suerte la persona que me hizo las amenazas ya fue individualizada y la fiscalía tomó cartas en el asunto para llegar al fondo de todo esto", agregó la víctima, que nunca olvida a sus históricos seguidores: "Quiero agradecer todo el cariño que me hace llegar la gente en estos momentos".

Desde hace unos días recibo amenazas de muerte por celular. Por mi seguridad y la de mi familia hice la denuncia por consejo de mi abogado @gregoriodalbon.

La persona está individualizada y la fiscalía investigando.

Gracias a todos por sus muestras de cariño.

Abrazo del alma. — Ubaldo Fillol (@ubaldofillol) August 22, 2020

Antes, por medio de sus redes sociales, el ex arquero también publicó un mensaje que le mandó Dalbón: "Agradezco a las autoridades correspondientes de Monte. Ya radicamos la denuncia penal. Aspiro al ayudante del Fiscal, el Dr. Giménez para que cumpla con los deberes de cuidado y encuentre al cobarde. Espero se garantice la seguridad del Pato y su familia ¡No estás sólo, Pato!", había escrito el letrado.

Fillol, de 70 años de edad, está considerado uno de los mejores arqueros de la historia del fútbol argentino. Surgió de Quilmes y luego jugó en Racing, River, Argentinos Juniors, Flamengo de Brasil, Atlético de Madrid y Vélez, donde se retiró en 1990, con 40 años y atajando un penal en el Monumental en un partido que privó a los millonarios del título.

Una verdadera leyenda que en el fútbol argentino comparte el récord de penales atajados (26) con el Loco Hugo Orlando Gatti.