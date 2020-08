Al pie del cañón: estos son los signos que no le huyen al compromiso

No son muchas las personas que tienen tan claros los sentimientos. Por eso los signos que te presentamos a continuación destacan por no huirles al compromiso.

Tal vez se toman su tiempo, pero cuando dan el paso van con todas sus ganas y energías. Para muchos son unos valientes, para otros unos kamikazes.

Capricornio

Los nacidos bajo este signo no tienen problema en comprometerse, pero no lo hacen sin antes conocer muy bien a la otra persona, ya que no aman los riesgos.

Como en todo aspecto de su vida, los capricornianos primero buscarán su seguridad personal, para luego pasar a interesarse por los demás. Una vez comprometidos, nada los hará dudar.

Virgo

En el otro lado del espectro se encuentran los virgo, quienes se lanzarán a un compromiso total de buenas a primeras. Con solo conocer a alguien que creen que es especial les alcanzará, y se entregarán sin problemas.

Los virgo entregan su corazón fácilmente.

Son un signo inteligente, por lo que, por más comprometidos estén, si descubren que la confianza o la determinación no es igual por parte de la otra persona, no dudarán en alejarse.

Tauro

Los tauro son conocidos por su calma y su determinación, la más grande de todo el horóscopo, y algo de eso hay en su forma de ver el compromiso. Una vez que se deciden, no hay quien les haga cambiar de idea.

Esto muchas veces incluye a la otra persona, que puede mostrarse insegura, pero los nacidos bajo este signo saben cómo mostrar qué es lo mejor para todos, y la terminarán convenciendo.