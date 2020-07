Siempre tienen una razón para no hacer algo: los signos que inventan más excusas

Tauro

Cuando algo sale mal y es culpa de un taurino, éste se hará la víctima de manera inmediata. Intentará hacer que todos recuerden los momentos en los que la vida lo trató mal, y luego pasará a intentar que otro se lleve la culpa. Claro, su objetivo será alguien que no esté presente para defenderse.

Géminis

Si los Géminis tienen dos caras, una parece estar siempre mintiendo, porque ese es su mecanismo de defensa a la hora de poner excusas. A los geminianos no les interesa particularmente que sean mentiras creíbles, lo único que quieren es cambiar el foco de atención hasta que todos se olviden de lo que hizo.

Libra

Los nacidos bajo este signo a veces reconocen su culpa cuando algo sale mal, pero no perderán tiempo en poner excusas sobre por qué sucedió todo. Lo que hacen generalmente es intentar culpar el hecho a algo del pasado, que, claro, no estaba bajo su control, por lo que realmente -y a pesar de que todos saben que los culpables son ellos- son víctimas de las circunstancias.

Piscis

Hay que estar muy seguro antes de acusar a un Piscis de algo. Su defensa no serán ni mentiras ni intentar esquivar la situación, si no hacer una escena de una magnitud tal que todos los involucrados -menos ellos- sientan una vergüenza tal que los hará intentar dejar todo atrás de la manera más rápida posible. Su vida es como una telenovela, y muchas veces no podemos evitar formar parte de ella.