¡Qué bodrio! Mirá cuáles son los signos más aburridos

Si de signos aburridos vamos a hablar, el primer lugar indiscutido es para Cáncer ya que suelen ser de esas personas a las que ni se toman la molestia de asistir a una fiesta, simplemente no los tienta. Lo abruma la sola idea de pensar en estar rodeado de mucha gente, prefiere compartir con grupos cerrados y clásicos. Son personas amigables, pero no hay que esperar que se conviertan en el alma de la fiesta porque eso no pasará jamás.

En el segundo lugar nos topamos con Capricornio y es que así como siempre destacamos el amor desmedido que siente por el trabajo, es eso mismo lo que lo vuelve poco atractivo para las fiestas y la diversión. Pone tanto empeño y dedicación en su trabajo que olvida que tiene o necesita tener una vida social también. Tiene tal nivel de obsesión por el trabajo que no se permite disfrutar de un mínimo de tiempo de ocio.

El último lugar en este podio de signos del zodiaco aburridos es para Escorpio. Es que se trata de personas que llegan demasiados problemas en su cabeza lo que los hace difíciles de concentrarse en otras actividades incluyendo la distención. Pueden ser personas que se divierten pero cuando algo toma una vuelta que no es de su agrado, suele enfadarse, por ende optará por pasar tiempo con su familia y amigos más íntimos.