Gatos sin cascabel: estos signos nacieron para estar solteros

Aries

Aries es un signo terco y testarudo. También son muy impulsivos. Aunque estos rasgos pueden ser beneficiosos en los negocios, puede ser difícil para una pareja lidiar con ellos. Los aries son personas apasionadas pero impacientes. Con una pareja aries, la vida resulta impredecible. Muchas personas huyen de estas relaciones en lugar de continuar viviendo bajo unas condiciones tan estresantes.

Tauro

Tauro es un signo competitivo. No solo disfrutan de una buena discusión, sino que quieren pelear y quieren ganar. Esta energía puede ser agotadora para sus parejas. A pesar de su deseo de ganar, los tauro con frecuencia también son muy demandantes. Son parejas intensas y exigentes y eventualmente muchos de sus amantes tiran la toalla.

Virgo

A diferencia de los aries y los tauro, los virgos dan todo. De hecho, algunas veces son tan atentos con sus parejas que estas empiezan a sentirse asfixiadas. Los virgos necesitan recordar siempre que sus parejas también tienen voluntad propia. Si se junta con su naturaleza cuidadora, el perfeccionismo de los virgos puede sentirse como críticas. Las parejas se preguntan si no se les permite hacer nada debido a que su virgo las toma como incompetentes.

Capricornio

Los capricornios son determinados. Aman su independencia y les cuesta tomar en cuenta el punto de vista de los demás. Son perfeccionistas y este rasgo hace que critiquen a sus compañeros también. Los capricornio también pueden parecer elitistas y presumidos. Todo esto se combina y genera un cóctel que no muchas personas quieren pedir. A los capricornios suelen dejarlos por personas mucho más fáciles de llevar.

Acuario

A los acuarianos les cuesta comprometerse con cualquier cosa y no les gusta ser vulnerables en las relaciones. Esto confunde a las parejas y las hace preguntarse cuán comprometido está su acuario realmente. Y en muchos casos, la verdad es que no hay mucho compromiso ahí. A los acuarianos no les gusta tener relaciones serias y suelen esconder sus emociones. Hace falta mucho para impresionarlos y ganarse su lealtad.