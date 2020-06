Estos signos pueden dejar de amar sin demasiadas complicaciones

Virgo

Un Virgo puede dejar de amar los detalles que no todos pueden percibir, lo que hace que el otro no identifique tan fácilmente su decepción. Cuando su sentimiento comienza a cambiar, puede parecer más cerrado, pero no siempre muestra insatisfacción o tristeza. Piensan mucho y solo toman una decisión cuando están seguros de lo que están haciendo.

Sagitario

El Sagitario puede retirarse en el momento para enfrentar sus sentimientos, lo hace posponer incluso la forma de expresarle al otro que ya no está interesado. Este signo a menudo se remonta a sus emociones, una característica de aquellos que son intensos, apresurados y siempre están listos para ser libres y seguir adelante.

Capricornio

Muy responsable y casi siempre controlado, el Capricornio puede negarse a sí mismo que el sentimiento está terminando. Odia el fracaso y siente que algo en lo que ha puesto su energía ha fallado, por lo que encontrará la manera de estar muy seguro de lo que siente antes de que su pareja se dé cuenta.

Acuario

Nunca es fácil descifrar un Acuario y su dificultad para expresar emociones puede complicar aún más la situación. Este signo siempre vivirá en su propio espacio y esto hace que sea muy difícil analizar sus cambios.