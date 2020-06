Fuerzas oscuras: ¿Cuál es el signo más Esotérico de todo el Zodiaco?

¿Qué piensa Aries del Esoterismo?

Aries es muy pragmático y no cree más que en la Ciencia, en lo tangible y demostrable. No cree para nada en el Esoterismo, jamás consulta los horóscopos ni el Tarot. Es más todo lo que no sea terrenal le da yuyu. Alguna vez en la vida, cuando tiene que tomar una decisión crucial, consulta en secreto (es un secreto).

¿Qué piensa Tauro del Esoterismo?

Tauro dice que no cree, pero en realidad sí que cree. Son muy terrenales también, pero cuando lo necesitan acuden a las consultas de Tarot o a la Carta Astral, para lo que les interesa, indagan, preguntan, anotan… Para luego decir que sólo son tonterías.

¿Qué piensa Géminis del Esoterismo?

Géminis cree profundamente en todos los temas Esotéricos y los practica. Trabaja las energías, su lectura es variada sobre terapias alternativas, física cuántica, espiritualidad, Esoterísmo, terapias de relajación como la Meditación, el Yoga o el Taichi…

¿Qué piensa Cáncer del Esoterismo?

Cáncer cree en el Esoterismo, pero no lo practica porque le da miedo todo esto. En el fondo sabe que es verdad, pero le gusta decir que son tonterías. Ahora bien, cuando tiene que tomar una decisión, le falta tiempo para acudir a alguno de estos métodos y buscar una respuesta a sus miedos o dudas.

¿Qué piensa Leo del Esoterismo?

Leo cree en el Esoterismo, el Ocultismo, es muy espiritual y suelen estar metidos en temas de estos. Aunque al mismo tiempo son muy terrenales y prácticos, utilizan ambas partes en sus vida al mismo tiempo. Son muy mundanos y les gusta mucho salir, gastar y divertirse; pero al mismo tiempo, pueden practicar terapias relajantes, Tarot y Astrología.

¿Qué piensa Virgo del Esoterismo?

Virgo no suele creer mucho en los temas Esotéricos, porque suelen ser muy religiosos. Siempre prevalece en él sus creencias religiosas a las fuerzas de las tinieblas. Aún así, cuando tienen un problema suelen hacer uso de ellos cuando lo necesitan y no encuentran la salido a su problema.

¿Qué piensa Libra del Esoterismo?

Libra sí cree en el Tarot y la Astrología. Le atraen estos temas, aunque prevalece siempre el raciocinio, la Justicia, el pensamiento… Son personas, que necesitan cualquier tipo de apoyo, para ayudarle a pensar y tomar decisiones.

¿Qué piensa Escorpio del Esoterismo?

Escorpio es el signo más próximo a todos los temas Esotéricos, al Ocultismo, la Espiritualidad, la Física Cuántica… Se mueven como pez en el agua en este ambiente, creen fervientemente en él, lo estudian, lo practican y se sienten como pez en el agua en las profundidades del subconsciente. Ni siquiera se plantea ninguna duda, porque saben que esto es así y creen en él.

¿Qué piensa Sagitario del Esoterismo?

Sagitario es muy Esotérico e intelectual. Él también se pasea por todos estos temas, dándolos por hecho, por verdades, moviendo las energías, practicando lo que haga falta y utilizando los métodos adivinatorios siempre que los necesita. Todo esto mezclado con la vida al aire libre y el deporte, hacen de Sagitario un ser libre y interesante.

¿Qué piensa Capricornio del Esoterismo?

Capricornio es pragmático y dice que sólo cree en lo tangible y científicamente probado, pero en realidad, sí que cree en estas cosas. Son religiosos, espirituales y esotéricos. Aunque digan que no, cuando les interesa saber algo o salir de dudas, utilizan el Tarot, para tranquilizar su espíritu. En secreto, claro.

¿Qué piensa Acuario del Esoterismo?

Acuario es intelectual, visionario, le interesan las ciencias, pero sí que cree en estos temas. Es más los estudia, los practica y utiliza sus conocimientos globales de todo, para manejar su vida y a la gente. No tiene ningún apuro en hablar del tema. No está hablando del Esoterismo siempre, pero tampoco lo esconde. De hecho es un signo que maneja todo en la vida, para su bien. Open mind.

¿Qué piensa Piscis del Esoterismo?

Piscis es Esotérico. El mundo de los sueños y del subconsciente lo maneja muy bien. Sabe muy bien indagar en las personas, tanto intelectual como esotéricamente. Le encanta estudiar estos temas y los utiliza cuando los necesita. Le encanta recrear ambientes y escenas. Las velas y el incienso le atraen indescriptiblemente y le sumergen en sus pensamientos y sus análisis.