Seguro no lo sabías: las 10 razas de perros que increíblemente son excelentes niñeros

Tener un perro en casa puede traer muchos beneficios. La relación que un niño pueda desplegar con su mascota le ayudará a construir lazos basados en el respeto. Les genera un enlace con la naturaleza, crea hábitos y fija límites. Si hay cuidado y amor, puede favorecer el desarrollo de la comunicación verbal, no verbal, la compasión y la empatía.



Siempre hay un pero. No todos los animales son recomendados para convivir con los chicos y grandes y no debemos olvidar los numerosos ataques que hubo relacionados con los rottweiler, ovejeros alemanas y siberianos, entre otros perros de gran porte.

Aunque la crianza de cada animal y por ende sus reacciones depende de cada persona que lo cria, también hay cierta predisposición por parte de algunas razas que en su ADN predomina el amor por los niños.



Estas son las 10 razas perrunas que serán buenos aliados en la vida de tus hijos, según los especialistas del mundo "mascotero":



El Labrador Retriever o Golden Retriever: Ambos perros son considerados excelentes para los niños. Se trata de perros con mucha energía, pueden desarrollar hiperactividad si no corren lo suficiente. Son activos y juguetones. Estos perros son muy cariñosos y nada agresivos. Son perros ideales para los niños. Eso sí, necesitan espacio para jugar y correr. Si no estás dispuesto a sacar a tu perro a dar largos paseos y carreras, entonces no es tu opción.



El Beagle: Un perro de caza muy juguetón e hiperactivo. Fácil de adiestrar y muy tranquilo cuando lleva una vida activa adecuada. No se trata de un perro muy grande y se porta muy bien con los niños. Sin el ejercicio adecuado y la atención necesaria, puede volverse sobreprotector y ladrar mucho.



El Caniche: Es un perro muy inteligente y de gran temperamento. Este perro fue diseñado para recuperar objetos del agua. Puede ser de tres tamaños: standadr, miniatura o toy, los más pequeños son ideales para tener en un piso o en un apartamento. Es muy juguetón y vive unos 17 años.



El Bóxer: Es un perro juguetón y le gustan los niños. Además, tiene un fuerte instinto protector, no dejará que nadie se acerque a tus hijos. Protegen su manada y son agresivos frente a desconocidos si es necesario para cuidar de los suyos. El bóxer americano es un perro de caza que se utilizó como perro lazarillo y como mensajero en la guerra. Es muy enérgico y necesita hacer ejercicio todos los días. Además, requiere un liderazgo firme. Si no te ves capaz de imponerte a él, es mejor que escojas un perro más pequeño y manejable.



El Collie: Es un perro familiar y también tiene instinto de guardia. De carácter muy predecible. Necesita espacio para pasear. Protegerá a tus hijos y no permitirá que se acerquen desconocidos sin previo aviso. Tendrás que cepillarlo a menudo para mantener su pelo sano y brillante. El Collie es una las 15 razas ideales de perros para un apartamento o para un piso.



San Bernardo: Este grandullón es muy dócil y protector. Fácil de adiestrar y muy tranquilo. Resulta ideal para niños pequeños y bebés.



El Pastor Alemán: Es un gran perro pastor, muy funcional. Se adapta a cualquier situación y es un buen animal de compañía y trabajo. Muy obediente y fácil de adiestrar. También tiene un gran instinto de defensa, con lo que protejerá a tus hijos de cualquier peligro. Los perros pastores, en general, son ideales para cualquiera que esté dispuesto a adiestrarlos y proporcionarles una vida activa. Eso sí, requieren capacidad de liderazgo y deben estar bien entrenados.



Perros mestizos:Una opción muy adecuada es rescatar un perro de un refugio de animales. Los perros mestizos son en muchas ocasiones equilibrados e inteligentes. Elige con cuidado e infórmate de su carácter y capacidad de obediencia. Se trata de perros que han pasado situaciones difíciles y pueden mostrar problemas de conducta. Tendrás que emplear tiempo en su adiestramiento, pero si eliges uno de estos perros, le proporcionarás un hogar y te estará eternamente agradecido.



Bichón Maltés: Un perro alegre y juguetón pero que tenga un tamaño pequeño que puede terminar siendo un compañero ideal.