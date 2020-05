La ANMAT prohibió un producto estético utilizado para la depilación definitiva

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) prohibió el uso, la comercialización y distribución de un producto estético que es utilizado para la depilación definitiva.

A través de la Disposición 2693/2020 que fue publicada este viernes en el Boletín Oficial, el organismo prohibió los productos en cuestión rotulados como: cabezal, “Alma For you For life, Diode 810nm SN Ice122003186”; cabezal, “Alma For you For life, Diode 810nm SN Ice122003205”; cabezal, “Alma For you For life, Diode 810nm SN Ice122001669”; Cabezal, “Alma For you For life, Diode 810nm SN Ice122003214”; equipo , “Alma Lasers, SOPRANO ICE, SN S12ICE 0697, 04. 2015” y cabezal, “Alma Lasers, Diode 810 nm, SN J081800756, 06.2013”.

Entre los considerandos, la ANMAT explicó que los productos para medicina estética mencionados no fueron ingresados al país por la firma Sirex Medica S.A., habilitada por la Administración como importadora de productos médicos. En efecto, se detectó que equipos o partes fundamentales de equipos de su titularidad exclusiva “no fueron ingresados por la firma que representan y manifestaron que estarían instalados y funcionando en el país”.

El cabezal en cuestión que se prohibió es el único componente que se encuentra seriado de manera individual con un número diferente al del equipo “dado que posee una matriz de diodo que funciona como la fuente de emisión de luz láser de 810/755 nm de longitud de onda"."Dicha luz láser es la que, transformada en calor, actúa sobre la melanina del vello, debilitando el folículo piloso, consecuentemente el funcionamiento errático del equipo podría producir en el paciente quemaduras, para el caso de que la irradiación sea mayor que la deseada, o podría no cumplir con el propósito si la radiación fuera menor a la necesaria para tratar el folículo”, se explicó.

Por otra parte, se consultó al fabricante “Alma Lasers”, que informó que el número de serie indicado correspondía a un equipo instalado en Israel, por lo cual “parecería indicar que podría tratarse de un producto médico adulterado o falsificado”.

Respecto de los otros elementos informados, cabe destacar que corresponden a productos que, según refiere la responsable, han sido constatados en portales de venta o en la web por lo que “no pudieron aportar mayores precisiones”.

Por los motivos mencionados, con el objetivo de proteger a eventuales adquirentes y usuarios de los productos en cuestión, toda vez que se trata de unidades individualizadas de las que se desconoce su procedencia, estado y condición, el Departamento de Control de Mercado dependiente de la Dirección de Evaluación y Gestión de Monitoreo de Productos para la Salud indicó prohibir el uso, comercialización y distribución en todo el territorio nacional de dichos productos.