¡Tiemblan como hojas! Mirá cuáles son los signos más miedosos

Piscis

Quien no da un paso así no más. Es muy difícil de robarle el corazón por completo, ya que, desconfía mucho y no están seguros de abrirse a alguien. Son los más inestables cuando se trata del amor.

Su principal temor tiene que ver mucho con su pasado. Piscis ha vivido experiencias que le causaron daño. No fueron buenas y hoy otros pagan por ello. Sin embargo, Piscis debe tener en cuenta que no todas las personas son iguales y es bueno darse la oportunidad de volver a creer en el amor.

Tauro

Es el segundo signo más miedoso, siempre está dudando en las posibilidades. Es un buen analizador entre las ventajas y desventajas de algo. Antes de tomar una decisión, su cabeza está dando vueltas entre todas las opciones, por ello le cuesta mucho decidirse.

Sus miedos se apoderan entre las posibles desventajas y muchas veces se queda atrás. También está esperando la opinión de los demás, lo cual lo vuelve dependiente en cuanto a ello. La idea de correr riesgos con ellos no va.

Cáncer

Ya que, prefiere algo estable que algo arriesgado. Su sensibilidad lo llevarán de un lugar a otro sin saber que decidir al final.